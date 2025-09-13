13 de septiembre de 2025 - 10:52

Rugby: Sudáfrica vence a domicilio al XV de Nueva Zelanda en el otro lance del Championship

Al equipo de rugby de Los Springboks le restan los dos juegos claves ante Los Pumas para terminar el torneo

Rugby. Los Springboks aplanaron a los neocelandeces

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Por Gonzalo Tapia
Un choque de alto voltaje protagonizaron los Springboks ante los All Blacks en Wellington, clásico absoluto del rugby mundial, donde la victoria fue para los de camiseta verde por 43 a 10..

Los sudafricanos cuartos en el ranking mundial, dieron un golpe sobre la mesa y arrasó a Nueva Zelanda, segunda de la clasificación, con un contundente 10-43.

Una exhibición de fuerza, físico y disciplina táctica que silenció al público local y recordó por qué los campeones del mundo siguen siendo un rival temible para cualquiera.

El resultado no solo tiene valor simbólico. En la tabla, Sudáfrica da un salto clave: con 10 puntos, alcanza a Nueva Zelanda y adelanta a Argentina (9), mientras Australia se mantiene líder con 11 puntos.

Ahora, con solo dos encuentros restantes en este torneo que mide a las potencias del hemisferio sur, cada punto será decisivo.

Los All Blacks, buscan recuperar el trono de mejor nación del rugby mundial, pero esta derrota representa uno de sus fracasos más duros en casa en los últimos años. Para los Springboks, en cambio, es una victoria que reafirma su estatus y devuelve confianza en el camino hacia el gran objetivo:seguir mandando en el rugby mundial.

