Rugby: Argentina visita en Sidney a Australia, en busca de su segundo triunfo en este Championship

En el partido anterior, Los Pumas sufrieron una ajustada derrota ante el XV de los Wallabies, por 28-24 en el marco del Rugby Championship

Rugby. Rodrio Isgró corre junto a sus compañeros backs

Rugby. Juan Martín González agarra a uno de sus compañeros en el último entrenamiento de Los Pumas ante de medirse al XV de Australia

Rugby. Los Pumas terminan el entrenamiento y hablan sobre los pormenores de lo que será el juego ante Australia.

El seleccionado mayor de rugby visita este sábado a Australia, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur y que atraviesa su última edición.

El encuentro se pondrá en marcha a la una de la madrugada y se disputará en el Aussie Stadium de Sidney, que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda como Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de sufrir una ajustada derrota justamente ante Australia en la tercera fecha, donde cayeron 28 – 24 tras sufrir un try en el último segundo.

Esta caída los hizo bajar a la última posición en este Rugby Championship, aunque en caso de recuperarse y volver al triunfo podrían terminar la fecha en la segunda colocación.

En las fechas anteriores, Los Pumas perdieron primero ante Nueva Zelanda, aunque una semana después pudieron tomarse revancha para ganarles por primera vez en su historia como locales.

Los Wallabies de Australia, por su parte, atraviesan uno de los peores momentos de su historia, ya que en el 2023 quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial y en el último Rugby Championship terminaron últimos e incluso sufrieron una aplastante derrota ante Los Pumas por 67 – 27.

Pese a este flojo momento, los australianos tuvieron un buen inicio en este Rugby Championship, donde consiguieron el mencionado triunfo ante Los Pumas y otro frente a Sudáfrica, los actuales campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron derrotarlos una semana después.

El historial entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship marca un claro dominio para los oceánicos, que dominan con 17 triunfos, solo cinco derrotas y dos empates, aunque los argentinos ganaron tres de los últimos cinco enfrentamientos.

Así formarán Los Pumas

Mayco Vivas,

Julián Montoya (C),

Joel Sclavi,

Guido Petti,

Pedro Rubiolo,

Juan Martín González

Marcos Kremer,

Joaquín Oviedo,

Gonzalo García,

Santiago Carreras,

Mateo Carreras,

Santiago Chocobares,

Lucio Cinti,

Rodrigo Isgró

Juan Cruz Mallía.

