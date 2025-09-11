Rugby: Ante Australia estarán Rodrigo Isgró y Juan González

La selección mayor de Rugby jugará este sábado desde la 1 de la madrugada de Argentina.

Rugby. Juan Martín González será uno de los dos mendocinos en el quince titular, que enfrentará este sábado a su similar de Australia.

Rugby. Julián Montoya alcanzará ante los australianos su test 50 como capitán de Los Pumas

Tras lo que fue la caída 28-24 el pasado fin de semana en la ciudad de Townsville, los rugbiers del seleccionado mayor de Argentina se preparan para enfrentar nuevamente a los Wallabies. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán titulares ante Australia y las acciones de rugby se disputarán en el Allianz Stadium de Sidney.

El encuentro se jugará el sábado 13 de septiembre desde la 1 de la madrugada de Argentina, y contará con transmisión de ESPN.

Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, dispuso tres cambios en el XV inicial para el segundo duelo ante los australianos: Guido Petti por Franco Molina, Joaquín Oviedo por Pablo Matera y Rodrigo Isgró por Bautista Delguy

Mientras que entre los finishers se destacan los ingresos de Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Con este partido, Julián Montoya alcanzará los 50 tests como capitán de Los Pumas.

Los elegidos para la revancha en Sidney 1. VIVAS, Mayco (34 caps) 2. MONTOYA, Julián (111 caps) (Capitán) 3. SCLAVI, Joel (30 caps) 4. PETTI, Guido (92 caps) 5. RUBIOLO, Pedro (26 caps) 6. GONZÁLEZ, Juan Martín (45 caps) 7. KREMER, Marcos (76 caps) 8. OVIEDO, Joaquín (16 caps) 9. GARCÍA, Gonzalo (14 caps) 10. CARRERAS, Santiago (58 caps) 11. CARRERAS, Mateo (29 caps) 12. CHOCOBARES, Santiago (30 caps) 13. CINTI, Lucio (37 caps) 14. ISGRÓ, Rodrigo (10 caps) 15. MALLÍA, Juan Cruz (45 caps) (Vicecapitán) Finishers 16. RUIZ, Ignacio (21 caps) 17. WENGER, Boris (1 cap) 18. CORIA MARCHETTI, Francisco (4 caps) 19. MOLINA, Franco (15 caps) 20. MATERA, Pablo (115 caps) (Vicecapitán) 21. MOYANO, Agustín (3 caps) 22. PICCARDO, Justo (6 caps) 23. MENDY, Ignacio (3 caps)