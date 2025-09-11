11 de septiembre de 2025 - 11:58

Rugby: Ante Australia estarán Rodrigo Isgró y Juan González

La selección mayor de Rugby jugará este sábado desde la 1 de la madrugada de Argentina.

Rodrigo Isgró, el mendocino que sumó la séptima medalla provincial en la historia para nuestro país

Rugby. Julián Montoya alcanzará ante los australianos su test 50 como capitán de Los Pumas

Rugby. Juan Martín González será uno de los dos mendocinos en el quince titular, que enfrentará este sábado a su similar de Australia.

Tras lo que fue la caída 28-24 el pasado fin de semana en la ciudad de Townsville, los rugbiers del seleccionado mayor de Argentina se preparan para enfrentar nuevamente a los Wallabies. Los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró serán titulares ante Australia y las acciones de rugby se disputarán en el Allianz Stadium de Sidney.

El encuentro se jugará el sábado 13 de septiembre desde la 1 de la madrugada de Argentina, y contará con transmisión de ESPN.

Mientras que entre los finishers se destacan los ingresos de Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Con este partido, Julián Montoya alcanzará los 50 tests como capitán de Los Pumas.

Los elegidos para la revancha en Sidney

1. VIVAS, Mayco (34 caps)

2. MONTOYA, Julián (111 caps) (Capitán)

3. SCLAVI, Joel (30 caps)

4. PETTI, Guido (92 caps)

5. RUBIOLO, Pedro (26 caps)

6. GONZÁLEZ, Juan Martín (45 caps)

7. KREMER, Marcos (76 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (16 caps)

9. GARCÍA, Gonzalo (14 caps)

10. CARRERAS, Santiago (58 caps)

11. CARRERAS, Mateo (29 caps)

12. CHOCOBARES, Santiago (30 caps)

13. CINTI, Lucio (37 caps)

14. ISGRÓ, Rodrigo (10 caps)

15. MALLÍA, Juan Cruz (45 caps) (Vicecapitán)

Finishers

16. RUIZ, Ignacio (21 caps)

17. WENGER, Boris (1 cap)

18. CORIA MARCHETTI, Francisco (4 caps)

19. MOLINA, Franco (15 caps)

20. MATERA, Pablo (115 caps) (Vicecapitán)

21. MOYANO, Agustín (3 caps)

22. PICCARDO, Justo (6 caps)

23. MENDY, Ignacio (3 caps)

