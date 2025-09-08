8 de septiembre de 2025 - 14:23

Rugby: Marista fue más que Liceo en el partido pendiente del Top Ocho: el torneo retorna este sábado

Con el lance entre Clavos y Tricolores, se completó la séptima ronda de partidos; la victoria fue para el elenco de rugby orientado, por Daniel Roccuzzo.

Rugby. A Marista no hay con que darle, ahora a nivel local dieron cuenta de Liceo, por el torneo Top Ocho.

Foto:

Gentileza
Rugby. Están hambrientos de victorias y juegan realmente bien. Esta vez Marista dio cuenta de Liceo.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el encuentro, que faltaba de la Séptima fecha del torneo de Rugby Top Ocho de la URC, el XV de Marista venció a Liceo RC por 45-29.

¿Quiénes marcaron?

Los Tantos de Marista fueron por tries de Valentín Gonzálvez (3), Lucca Filizzola, Alejo Videla y Lucas Bartolini, más 5 conversiones y un penal de Bautista Filizzola y una conversión de Julián Hernández.

Los Clavos sumaron a través de los tries de Agustín Correa Llano, Tomás Granela, Joaquín Muñóz y Estanislao Correa Llano, más 3 conversiones y un penal de Tomás Videla.

Séptima fecha todos los marcadores

Banco Mendoza 7, Los Tordos 82

San Juan RC 15, UN San Juan 17

Mendoza RC 41, Teqüé 19.

Liceo 29, Marista RC 45.

La octava fecha se disputa este sábado y los partidos son

Los Tordos VS Liceo

Marista VS UN San Juan

CP. Banco Mendoza VS Teqüé

San Juan RC VS Mendoza

