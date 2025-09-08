Rugby: Marista fue más que Liceo en el partido pendiente del Top Ocho: el torneo retorna este sábado

Con el lance entre Clavos y Tricolores, se completó la séptima ronda de partidos; la victoria fue para el elenco de rugby orientado, por Daniel Roccuzzo.

Rugby. Están hambrientos de victorias y juegan realmente bien. Esta vez Marista dio cuenta de Liceo.

Rugby. A Marista no hay con que darle, ahora a nivel local dieron cuenta de Liceo, por el torneo Top Ocho.

En el encuentro, que faltaba de la Séptima fecha del torneo de Rugby Top Ocho de la URC, el XV de Marista venció a Liceo RC por 45-29.

Recordemos que este lance fue postergado porque tanto Marista como Liceo deberían jugar sus cotejos correspondientes al Torneo del Interior "A" como el TDI "B" respectivamente, y donde los Tricolores avanzaron a semifinales y los Clavos perdieron la final ante el Quince de Tucumán Rugby.

¿Quiénes marcaron? Los Tantos de Marista fueron por tries de Valentín Gonzálvez (3), Lucca Filizzola, Alejo Videla y Lucas Bartolini, más 5 conversiones y un penal de Bautista Filizzola y una conversión de Julián Hernández.

Los Clavos sumaron a través de los tries de Agustín Correa Llano, Tomás Granela, Joaquín Muñóz y Estanislao Correa Llano, más 3 conversiones y un penal de Tomás Videla.

La próxima fecha, la 7° y última de esta fase II del Top 8, se jugará el 13 de septiembre con estos partidos: Los Tordos recibirá a Liceo, Marista hará lo propio ante UNSJ, CPBM esperará por Teqüe y San Juan local ante el Mendoza.

Séptima fecha todos los marcadores Banco Mendoza 7, Los Tordos 82 San Juan RC 15, UN San Juan 17 Mendoza RC 41, Teqüé 19. Liceo 29, Marista RC 45. La octava fecha se disputa este sábado y los partidos son Los Tordos VS Liceo Marista VS UN San Juan CP. Banco Mendoza VS Teqüé San Juan RC VS Mendoza