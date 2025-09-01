1 de septiembre de 2025 - 10:48

Rugby: El Día después de Marista y de Liceo

Los Tricolores se preparan para tratar de alcanzar la final y Los Clavos para conseguir un cupo en el próximo TDI "A".

Rugby. Marista cantó bajo la lluvia y sacó pasajes a la semifinal del TDI "A"

Rugby. Marista cantó bajo la lluvia y sacó pasajes a la semifinal del TDI "A" 

UAR
Liceo tratará de buscar un cupo en la revalida con Santa Fe RC

Liceo tratará de buscar un cupo en la revalida con Santa Fe RC

UAR/Sandra Lezana Guerrero
Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En Córdoba se disputó el último cuarto de final del Torneo del Interior "A", que restaba y que sostuvieron dos clubes de la Docta y la victoria fue para el Jockey que dio cuenta de Córdoba Athletic por 15-3.

Así las llaves de semifinales quedaron así: Marista RC vs Estudiantes de Paraná (Se disputará en Mendoza) y Jockey Club de Córdoba vs. Duendes (Se disputará en Córdoba)

Habló el niño prodigio de Marista

El DT de Marista es Daniel Roccuzzo dijo sobre el partido ante Tala: "Salió como imaginamos, así lo planteamos, seguimos un plan, pero modificamos algunas cosas por la lluvia, pero ganamos porque respetamos a rajatabla lo que nos trazamos y trabajamos en la semana".

Sobre su rival cordobés en semifinales, el coach Triciolor sumó: "Estudiantes de Paraná es un rival complicado que viene en ascenso, pero nosotros también tenemos lo nuestro y ahora habrá que prepararse".

Por lo pronto este sábado próximo no hay fecha local de rugby, pero si jugarán su partido postergado de la Sexta fecha: Liceo vs. Marista. así que es una buena oportunidad para concurrir hasta el reducto Clavo, para ver a dos de los mejores exponentes en la actualidad de la guinda vernácula.

Todos los resultados de cuartos

Marista RC 26-3 Tala RC

Jockey Club de Córdoba 15-3 Córdoba Athletic

Jockey Club de Rosario 17-18 Estudiantes de Paraná

Duendes 19-18 Gimnasia y Esgrima de Rosario

Reposicionamiento 2026

También este fin de semana hubo partidos de reposicionamiento, donde los ganadores estarán en el TDI "A" del próximo año y los clubes que perdieron tendrán una chance más frente a los mejores del TDI B.

Afortunadamente en esta instancia, Los Tordos venció a CRAI de Santa Fe, por 50-15, y salvó su cabeza. Respiran también más aliviados: CURNE, Urú Curé y La Tablada, que también lograron victoria esforzadas. Pero y tendrán que ir a repesca CRAI, Palermo Bajo, Lawn Tennis y Santa Fe este último jugará una revalida ante Liceo de Mendoza, que fue subcampeón del Torneo del Interior "B".

Las revalidas quedaron así

Reválida 1 – Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán

Reválida 2 – CRAI vs. Universitario de Córdoba

Reválida 3 – Santa Fe RC vs. Liceo RC

Reválida 4 – Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby

*Los equipos provenientes del TDI A serán locales en las reválidas.

