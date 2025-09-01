Rugby: El Día después de Marista y de Liceo

Rugby: Los Pumas 7 y las Yaguaretés tienen su calendario en el reducido internacional

En Córdoba se disputó el último cuarto de final del Torneo del Interior "A", que restaba y que sostuvieron dos clubes de la Docta y la victoria fue para el Jockey que dio cuenta de Córdoba Athletic por 15-3.

Así las llaves de semifinales quedaron así: Marista RC vs Estudiantes de Paraná (Se disputará en Mendoza) y Jockey Club de Córdoba vs. Duendes (Se disputará en Córdoba)

El DT de Marista es Daniel Roccuzzo dijo sobre el partido ante Tala: "Salió como imaginamos, así lo planteamos, seguimos un plan, pero modificamos algunas cosas por la lluvia, pero ganamos porque respetamos a rajatabla lo que nos trazamos y trabajamos en la semana".

Sobre su rival cordobés en semifinales, el coach Triciolor sumó: "Estudiantes de Paraná es un rival complicado que viene en ascenso, pero nosotros también tenemos lo nuestro y ahora habrá que prepararse".

Por lo pronto este sábado próximo no hay fecha local de rugby, pero si jugarán su partido postergado de la Sexta fecha: Liceo vs. Marista. así que es una buena oportunidad para concurrir hasta el reducto Clavo, para ver a dos de los mejores exponentes en la actualidad de la guinda vernácula.

Todos los resultados de cuartos

Marista RC 26-3 Tala RC

Jockey Club de Córdoba 15-3 Córdoba Athletic

Jockey Club de Rosario 17-18 Estudiantes de Paraná

Duendes 19-18 Gimnasia y Esgrima de Rosario

Reposicionamiento 2026

También este fin de semana hubo partidos de reposicionamiento, donde los ganadores estarán en el TDI "A" del próximo año y los clubes que perdieron tendrán una chance más frente a los mejores del TDI B.

Afortunadamente en esta instancia, Los Tordos venció a CRAI de Santa Fe, por 50-15, y salvó su cabeza. Respiran también más aliviados: CURNE, Urú Curé y La Tablada, que también lograron victoria esforzadas. Pero y tendrán que ir a repesca CRAI, Palermo Bajo, Lawn Tennis y Santa Fe este último jugará una revalida ante Liceo de Mendoza, que fue subcampeón del Torneo del Interior "B".

Las revalidas quedaron así

Reválida 1 – Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán

Reválida 2 – CRAI vs. Universitario de Córdoba

Reválida 3 – Santa Fe RC vs. Liceo RC

Reválida 4 – Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby

*Los equipos provenientes del TDI A serán locales en las reválidas.