Rugby: Felipe Contepomi entregó la lista del seleccionado mayor que enfrentará a Australia este sábado

El único mendocino en el XV inicial para este juego de rugby, será Juan Martín González. El lance estará programado para este sábado a la 1.30 de la madrugada

Concurridas las dos primeras fechas del Rugby Championship, Los Pumas y los Wallabies se reencontrarán este sábado en Townsville en lo que será el primero de dos encuentros en suelo australiano. El partido se jugará desde las (1:30 de la mañana del sábado), las previa empezará a las 23,45 del viernes.

Está previsto una temperatura máxima de 29 grados.

Ambos seleccionados concentraron toda la semana en la ciudad situada al norte de Queensland. Por el lado de los Wallabies, hay mucha expectativa por cómo se desenvolverá el equipo tras la buena performance en su gira por Sudáfrica, mientras que Los Pumas buscarán continuar con el desafío de la mejora continua y crecer partido a partido. Al momento, el torneo se encuentra muy parejo con cada seleccionado registrando un triunfo y una caída.

Los Pumas volverán a jugar en Townsville, ciudad a la que no vienen desde el 2021, cuando fue caída ante los locales por 27-8. De los convocados a esta gira en Queensland, allí tuvieron su debut con la camiseta argentina Mateo Carreras y Joaquín Oviedo.

La última función entre ambos equipos aquí en Australia fue en 2023, año del mundial, y Los Pumas se quedaron con el triunfo en Parramatta por 34-31, gracias a una conquista de Juan Martín González en la última del partido. Allí, tuvo su debut Rodrigo Isgró. Dentro de los 23 elegidos por Felipe Contepomi para la función del sábado en Townsville, hay dos jugadores que podrán tener su debut oficial con la camiseta de Los Pumas: Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli. Recordemos que Wenger jugó ante los British & Irish Lions en Dublín, pero ese encuentro no sumó cap. A continuación, los elegidos para la primera función en Australia: 1. VIVAS, Mayco (33 caps) 2. MONTOYA, Julián (110 caps) (Capitán) 3. SCLAVI, Joel (29 caps) 4. MOLINA, Franco (14 caps) 5. RUBIOLO, Pedro (25 caps) 6. GONZÁLEZ, Juan Martín (44 caps) 7. KREMER, Marcos (75 caps) 8. MATERA, Pablo (114 caps) (Vicecapitán) 9. GARCÍA, Gonzalo (13 caps) 10. CARRERAS, Santiago (57 caps) 11. CARRERAS, Mateo (28 caps) 12. CHOCOBARES, Santiago (29 caps) 13. CINTI, Lucio (36 caps) 14. DELGUY, Bautista (35 caps) 15. MALLÍA, Juan Cruz (44 caps) (Vicecapitán) Finishers 16. RUIZ, Ignacio (20 caps) 17. WENGER, Boris (Sin caps) * 18. CORIA MARCHETTI, Francisco (3 caps) 19. PETTI, Guido (91 caps) 20. OVIEDO, Joaquín (15 caps) 21. MOYANO, Agustín (2 caps) 22. PRISCIANTELLI, Gerónimo (Sin caps) * 23. ELIZALDE, Benjamín (3 caps)