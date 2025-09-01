Rugby: Los Pumas 7 y las Yaguaretés tienen su calendario en el reducido internacional

Rugby: El Día después de Marista y de Liceo

La última temporada del Circuito Mundial de Rugby fue realmente fructífera para los seleccionados de seven masculino y femenino. Ambos conjuntos ya conocen sus próximos desafíos.

World Rugby confirmó, fechas y sedes de lo que será una inédita temporada del SVNS 2026.

Los Pumas 7’s lograron el bicampeonato de la liga tras las medallas de oro en Perth, Vancouver y Hong Kong , y las preseas de bronce en Dubai y Singapur.

Por su parte, Las Yaguaretés obtuvieron dos medallas de plata, en Ciudad del Cabo y Cracovia, y alcanzaron el ansiado boleto al World Championship que se disputó en Los Ángeles y quedaron a un partido de clasificar directo al SVNS 2.

¿Qué pasó?

El ente madre del rugby mundial confirmó que, en el Circuito Mundial, la máxima categoría en el SVNS, la conformarán ocho equipos los cuales disputarán seis torneos de noviembre a marzo.

Luego, se disputarán tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2 para alcanzar la cifra de 12 equipos que determinarán las posiciones finales de cara a la temporada 2026/2027.

Los Pumas 7’s es uno de los seleccionados que actuará en esta versión del SVNS 2025/2026, y los otros equipos serán: Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España.

¿Y las Yaguaretés?

En lo que respecta a la actividad de Las Yaguaretés en 2026 también hay novedades. En enero, el seleccionado femenino disputará el SVNS 3, en el cual luchará por un lugar en el SVNS 2 que se disputará en febrero y marzo mediante dos etapas.

Allí, buscará uno de los cuatro pasajes a las ya mencionadas tres etapas finales World Championship y que en la rama femenina esperan: Australia, Canadá, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Japón y Nueva Zelanda.

Habló Alan Gilpín

El inglés Alan Gilpin, Director Ejecutivo de World Rugby, compartió su entusiasmo por la temporada venidera: “Tras un proceso competitivo, nos complace confirmar las sedes y fechas de la renovada SVNS 2026, que incluirá un Campeonato Mundial en tres etapas, sumando emoción para los fanáticos de todo el mundo.

La transición al formato de dos días ha sido muy bien recibida por las ciudades anfitrionas, y estamos entusiasmados con el alto nivel de interés y compromiso demostrado por las urbes y uniones nacionales, que comparten nuestra visión de seguir impulsando el rugby seven en la escena global de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, confirmó el dirigente.

El calendario del circuito mundial de rugby 7

SVNS Series

29 y 30 de noviembre de 2025 Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre de 2025 Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero de 2026 Seven de Singapur

7 y 8 de febrero de 2026 Seven Australia (ciudad a confirmar)

7 y 8 de marzo de 2026 Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo de 2026 Seven Estados Unidos (ciudad a confirmar)

World Championship Series

17 al 19 de abril de 2026 Seven de Hong Kong

29 al 31 de mayo de 2026 Seven de Valladolid

5 al 7 de junio de 2026 Seven de Bordeaux