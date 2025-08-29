Rugby: ¡Urgente! cambio de horarios para los partidos de Marista y Los Tordos

El Torneo del Interior de Rugby entra en una etapa decisiva con la disputa de la final del TDI B, y los cuartos de final del TDI A, en una jornada que promete emoción y alto nivel de competencia en todo el país.

Rugby: Este sábado Liceo tendrá su final ante Tucumán Rugby en el Jardín de la República.

Además, este capítulo marcará un punto clave en el proceso de reposicionamiento del TDI A de cara a la temporada 2026, consolidando un nuevo formato que busca potenciar el desarrollo del rugby argentino en todas sus regiones.

Por Mendoza, Marista buscará un lugar en las semis del Torneo del Interior "A" cuando se mida en su cancha ante El Tala cordobés. En tanto el XV de Los Tordos recibirá a CRAI de Santa Fe en la pajarera de San Francisco del Monte. Los Azulgranas están obligados a ganar, para no ir a una repesca, y así asegurar un cupo para la URC en el Torneo del Interior "A" del 2026.

En lo que se refiere a la categoría A del Torneo del Interior se conocerán a los cuatro mejores equipos del certamen. Los cuartos de final se disputarán de la siguiente manera: Jockey Club de Córdoba vs. Córdoba Athletic (televisado por Disney+), Jockey Club de Rosario vs. Estudiantes de Paraná, Duendes vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario, Marista RC vs. Tala RC.

Reposicionamiento

su vez, se desarrollarán los encuentros de cara al reposicionamiento 2026. Los perdedores de estos cuatro cruces deberán disputar las reválidas ante los cuatro mejores equipos del TDI B para determinar su lugar en el Torneo del Interior A del año entrante. Los encuentros serán: CURNE vs. Palermo Bajo, Tucumán Lawn Tennis vs. Urú Curé, La Tablada vs. Santa Fe RC, Los Tordos vs. CRAI:

Cuartos de final horarios

Sábado 30 de agosto a las 12.00

Marista RC vs Tala RC (Ref: Gonzalo de Achával – URBA)

Sábado 30 de agosto las 15.30

Jockey Club de Córdoba vs Córdoba Athletic (Ref: Federico Longobardi – Rosario) Televisado de la fecha por Disney+

Jockey Club de Rosario vs Estudiantes de Paraná

Duendes vs Gimnasia y Esgrima de Rosario

Reposicionamiento TDI "A"

Por otra parte, los cotejos de reposicionamiento, que tendrá a Los Tordos como protagonistas serán

Sábado a las 12.00

Los Tordos vs CRAI

Sábado 15.30

Lawn Tennis vs Urú Curé

La Tablada vs Santa Fe RC

CURNE vs. Palermo Bajo

Liceo en la Gran final del TDI "B"

En lo que respecta a la definición de la categoría B del TDI, que se disputa a las 15.30, Tucumán Rugby y Liceo RC se verán nuevamente las caras en este certamen ya que compartieron la zona 5 y se enfrentaron en la jornada inaugural. El equipo tucumano venció 35-25 al conjunto mendocino.

Jorge Domínguez, capitán de Tucumán Rugby, se manifestó entusiasmado de cara a la definición: “Llegamos de una muy buena manera, apostando a crecer partido a partido, de menos a más. Estamos con muchas expectativas de cara la final, la cual será muy dura y no habrá muchos espacios. Con Liceo nos conocemos porque ya jugamos en la fase de grupos y es un equipo muy duro y batallador con una gran defensa”, cerró Domínguez.

Por su parte, Estanislao Correa Llano, capitán de Liceo RC, también se expresó en la previa de la final: “Llegamos tras un par de partidos complicados, pero el equipo está muy bien, muy unido. Esta última semana libre nos vino bien para descansar y poder tener días fuertes de entrenamiento de alto nivel. En cuanto al duelo del sábado, será muy dinámico. Este año ya nos enfrentamos y Tucumán Rugby es un equipo que le da mucho ritmo al juego, así que creo que será un partido palo a palo. Es una final y creo que el equipo que menos errores cometa se lo va a terminar llevando”, afirmó el líder del conjunto mendocino.

El camino de Tucumán Rugby

Semifinales – 31-26 vs. Universitario de Córdoba

Cuartos de final – 69-26 vs. Paraná Rowing

Fecha 3 – 20-18 vs. Mar del Plata RC

Fecha 2 – 27-32 vs. Cardenales

Fecha 1 – 35-25 vs. Liceo RC

El camino de Liceo RC

Semifinales – 36-34 vs. Universitario de Tucumán

Cuartos de final – 37-31 vs. Old Resian

Fecha 3 – 40-26 vs. Cardenales

Fecha 2 – 30-28 vs. Mar del Plata RC

Fecha 1 – 25-35 vs. Tucumán Rugby