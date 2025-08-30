Rugby: Marista ganó a Tala y es semifinalista en el Torneo del Interior "A"

En uno de los cuartos de final del Torneo del Interior "A" de rugby, se midieron Marista de Mendoza y El Tala de Córdoba, el partido en términos generales fue complicado jugarlo, pero ambas escuadras se dieron mañana para tratar que la lluvia y el viento no complicara el juego y al final el triunfo fue para los Tricolores por 26-3.

El primer try fue del XV local, aprovecho la primera pelota que tuvo en 22 rivales y Alejandro Pronce robó en un line out de El Tala, arrancó por izquierda y el hooker de los Tricolores no erró y anotó el primer try del juego. En la conversión no erró Bautista Filizzola (7-0).

Minutos más tarde, en un penal para el XV Cordobés, Mauricio Kember, no erró a la "H" y puso todo (7-3).

Hubo una superioridad del Tala en el scrum, pero en los line out estuvo mejor el elenco mendocino.

Hasta promediar la primera etapa, todo fue muy parejo y no se pudo jugar bien ningún scrum. Estuvo perfecta y sólida, la defensa de Marista en momentos clave de los primeros 40 minutos.

Sobre el final, Marista conquistó un penal cerca de la "H" rival y Bautista Filizzola no falló. Esta sería la última conquista de los locales antes de irse al descanso, con un score de (10-3) a su favor.

Marista lo cerró en el complemento

No iban 4 minutos del complemento, cuando Bautista Filizzola aprovechó una guinda pateada desde el fondo cordobés, la tomó y enseguida conectó en diagonal en dirección a los palos y anotó un hermoso Drop. Puso todo (13-3) a favor de los Curas. Pero al minuto se suspendió el partido por los truenos, viento y la lluvia que caía sobre La Carrodilla.

Después de un poco más de media hora, el lance se reanudó: pero hubo momentos, que a los jugadores les costó hacer pie. Algo importante para destacar que en el complemento, el viento iba a estar a favor del XV de Marista.

El local salió con todo, presionó, presiono y con tanta ganas que puso para empujar a su rival de turno sobre las 22 de tala, empezó a tener resultados, porque jugó muchos minutos en territorio rival.

Así, llegó un penal a los 20' y Bautista Filizzola volvió a concretar y puso el marcador su domino (16-3).

Luego, 10' más tarde, otra vez Bautista Filizzola volvió a canjear un penal por tres puntos. Todo quedó en (19-3).

Minutos más tarde, el jugador de Tala: Hernán Ortiz, quiso despejar una guinda, pero se resbaló, entonces la pelota le quedó a Lucas Filizzola, que anotó el único try para los mendocinos.

La gran conversión de Bautista Filizzola dejó todo (26-3) a 7' del final. El tiempo pasó, el marcador no varió y todo se transformó en un gran triunfo de Marista.

Ahora los Tricolores jugarán por una de las semifinales del torneo del Interior "A" y esperan rival.

Ganó Los Tordos

Por otra parte, en la ronda de reposición, el XV de Los Tordos venció a CRAI por 50-15 y salvó el cupo para el TDI "A" del 2026.