Rugby: Argentina dio a conocer a su hombres para enfrentar a su similar de Australia

Los mendocinos Juan González y Rodrigo Isgró son parte de esta convocatoria para enfrentar al XV de rugby del país oceánico

Tras lo que fueron las dos primeras fechas del Rugby Championship, Los Pumas se preparan para viajar a Oceanía para continuar con el certamen internacional. La gira por Australia tendrá dos partidos, siendo el primero el sábado 6 de septiembre en Townsville, y el segundo el 13 de septiembre en Sydney.

Los Pumas llegan a esta instancia tras igualar la serie ante Nueva Zelanda con una derrota y una victoria en nuestro país. Luego de la caída en Córdoba por 41-24,

Los Pumas vencieron a los All Blacks en Vélez por 29-23, siendo este el primer triunfo en la historia ante los de negro en suelo argentino.

Los últimos compromisos entre Los Pumas y Australia fueron el año pasado en nuestro país. Allí, los Wallabies se quedaron con la victoria en La Plata por 20-19, mientras que en Santa Fe, Los Pumas triunfaron con un contundente 67-27.

Por otra parte, Los Pumas vuelven a Townsville tras 4 años. En la última visita, en 2021, los australianos se quedaron con el partido por 27-8. En ese encuentro, tuvieron su debut Mateo Carreras, Joaquín Oviedo y Rodrigo Martínez Manzano. A Sydney, en cambio, Los Pumas regresan tras el triunfo de 2023 en Parramatta por 34-31, donde tuvo su debut Rodrigo Isgró (recordemos que el partido de este año se jugará en el Allianz Stadium y no en Parramatta).