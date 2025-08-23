Rugby Championship: El seleccionado sudafricano derrotó a su similar de Australia

Por la segunda fecha del Rugby Championshiop, en partido disputado en Ciudad del Cabo, la selección de Sudáfrica se recuperó de la caída en la primera jornada y venció al XV de Australia por 30-22, a pesar del gran nivel demostrado por los Wallabies durante el partido .

En el otro partido de esta competencia, esta tarde, desde las 18.10, se enfrentarán el seleccionado mayor de Argentina ante su similar de Nueva Zelanda.

En el arranque del partido, Handré Pollard, quien se ganó la titularidad para este encuentro, sumó los primeros tres puntos para su equipo a través de un penal.

A los cuatro minutos, los Wallabies sufrieron una baja significante:Tom Wright debió salir del encuentro por un golpe en la rodilla y en su lugar ingresó Andrew Kellaway.

Instantes después, nuevamente, Pollard sumó desde larga distancia y anotó el 6-0 parcial. Pero, a los siete minutos y en una sorpresa para todo el público presente, Nic White amagó, lanzó un rastrón rápido y Corey Toole, en su debut absoluto, apoyó el primer try del encuentro.

En una ráfaga, los Springboks respondieron a través de una buena recuperación: Handré Pollardlanzó un tremendo kick a Canan Moodie, quien recibió en soledad y llegó al ingoal para poner nuevamente al frente a los locales.

En un vibrante encuentro, Australia salió de manera contundente a quedarse con el segundo encuentro y a arremeter a su rival: tras dos penales sancionados a su favor, los Wallabiesescogieron ir al line-out, aunque en ambos perdieron el ataque y no lograron sumar.

Tras un constante ida y vuelta, al los 35 minutos, Sudáfrica volvió a incrementar la ventana. Kwagga Smith recibió debajo de los palos, aguantó los tackles y anotó su try para poner el encuentro por 20-7 a favor de los dirigidos por Rassie Erasmus, aunque ambos se fueron el entretiempo por 20-10gracias al penal de James O’Connor.

¿Qué pasó en el complemento?

En el arranque del segundo tiempo, los Wallabiesvolvieron a descontar. En esta oportunidad, tras un kick al fondo, Max Jorgersen aprovechó una desinteligencia en la defensa sudafricana y llegó al try. A los 67 minutos, en una especie de revancha de las dos situaciones que falló en la primera etapa, Australia fue nuevamente al line en un penal y esta vez tuvo sus frutos: Brandon Paenga-Amosa fue el encargado de zambullirse en el ingoal rival, aunque O’Connorno pudo acertar una conversión accesible y su equipo quedó un punto por debajo.

Pero, a falta de seis minutos para el cierre del partido, Kellawaycometió un insólito knock-on en su propio campo, lo que derivó un scrum a favor de los Springboks. Con su característica fortaleza de los forwards, tras una serie de pick and go, Eben Etzebeth anotó su try y decretó el 30-22 para los comandados por Erasmus.