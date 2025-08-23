23 de agosto de 2025 - 14:30

Rugby Championship: El seleccionado sudafricano derrotó a su similar de Australia

En la segunda fecha del torneo de Rugby del Hemisferio Sur, los Boks dieron cuenta de los Wallabies por 30-22. Esta tarde juegan los Pumas ante los All Blacks

Rugby. Los Springboks respondieron e hicieron un juego de jerarquía

Rugby. Los Springboks respondieron e hicieron un juego de jerarquía

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Por la segunda fecha del Rugby Championshiop, en partido disputado en Ciudad del Cabo, la selección de Sudáfrica se recuperó de la caída en la primera jornada y venció al XV de Australia por 30-22, a pesar del gran nivel demostrado por los Wallabies durante el partido.

Leé además

Rugby. Rodrigo Isgró no será titular ante los All Blacks

Rugby: Argentina espera por Nueva Zelanda y Juan Martín González será titular

Por Gonzalo Tapia
Juan Martín González, el mendocino figura de Los Pumas, vuelve a la titularidad. 

Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship: día, hora, formaciones y TV

Por Redacción Deportes

En el otro partido de esta competencia, esta tarde, desde las 18.10, se enfrentarán el seleccionado mayor de Argentina ante su similar de Nueva Zelanda.

A los cuatro minutos, los Wallabies sufrieron una baja significante:Tom Wright debió salir del encuentro por un golpe en la rodilla y en su lugar ingresó Andrew Kellaway.

Instantes después, nuevamente, Pollard sumó desde larga distancia y anotó el 6-0 parcial. Pero, a los siete minutos y en una sorpresa para todo el público presente, Nic White amagó, lanzó un rastrón rápido y Corey Toole, en su debut absoluto, apoyó el primer try del encuentro.

En una ráfaga, los Springboks respondieron a través de una buena recuperación: Handré Pollardlanzó un tremendo kick a Canan Moodie, quien recibió en soledad y llegó al ingoal para poner nuevamente al frente a los locales.

En un vibrante encuentro, Australia salió de manera contundente a quedarse con el segundo encuentro y a arremeter a su rival: tras dos penales sancionados a su favor, los Wallabiesescogieron ir al line-out, aunque en ambos perdieron el ataque y no lograron sumar.

Tras un constante ida y vuelta, al los 35 minutos, Sudáfrica volvió a incrementar la ventana. Kwagga Smith recibió debajo de los palos, aguantó los tackles y anotó su try para poner el encuentro por 20-7 a favor de los dirigidos por Rassie Erasmus, aunque ambos se fueron el entretiempo por 20-10gracias al penal de James O’Connor.

¿Qué pasó en el complemento?

En el arranque del segundo tiempo, los Wallabiesvolvieron a descontar. En esta oportunidad, tras un kick al fondo, Max Jorgersen aprovechó una desinteligencia en la defensa sudafricana y llegó al try. A los 67 minutos, en una especie de revancha de las dos situaciones que falló en la primera etapa, Australia fue nuevamente al line en un penal y esta vez tuvo sus frutos: Brandon Paenga-Amosa fue el encargado de zambullirse en el ingoal rival, aunque O’Connorno pudo acertar una conversión accesible y su equipo quedó un punto por debajo.

Pero, a falta de seis minutos para el cierre del partido, Kellawaycometió un insólito knock-on en su propio campo, lo que derivó un scrum a favor de los Springboks. Con su característica fortaleza de los forwards, tras una serie de pick and go, Eben Etzebeth anotó su try y decretó el 30-22 para los comandados por Erasmus.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los neozelandeses en el partido de vuelta y que será una oportunidad para una buena revancha ante los oceánicos. 

Rugby: Los Pumas se preparan para recibir por última vez a los All Blacks en el Championship

Por Gonzalo Tapia
Los Pumas perdieron puntos, pero se mantuvieron en el séptimo lugar. 

Rugby: los All Blacks recuperaron la cima y los Pumas quedaron séptimos en el ranking mundial

Rugby. Todo lo bueno termina y este dicho viene a la perfección para esta noticia, porque esta será la última edición del Rugby Championship.

Se pone en marcha una nueva y última edición del Rugby Championship

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró inicia en el quince inicial ante Nueva Zelandia

Rugby: El equipo nacional Los Pumas recibió una dura noticia a un día de medirse ante Nueva Zelandia

Por Gonzalo Tapia