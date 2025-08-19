Rugby: Los Pumas se preparan para recibir por última vez a los All Blacks en el Championship

Será este sábado en el estadio del club Vélez, los hinchas, seguidores y amantes del rugby esperan un lance de jerarquía

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los neozelandeses en el partido de vuelta y que será una oportunidad para una buena revancha ante los oceánicos.

Los Pumas se enfrentarán este sábado con los All Blacks de Nueva Zelanda, en el estadio de Vélez Sarsfield, en el que será el último enfrentamiento entre ambos equipos en suelo argentino en el Rugby Championship.

Esto se debe a que la actual es la última edición de la competencia que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica).

Si bien Los Pumas pudieron ganarle en tres ocasiones a los All Blacks, todos estos triunfos fueron en tierras neozelandesas. El primero fue en 2020, el segundo en 2022 y el último en 2024.

Pero en suelo argentino siempre fue otro el cantar, ya que los All Blacks ganaron todos los partidos. En muchos de ellos Los Pumas pudieron mantenerse cerca en el marcador e incluso soñar con la victoria, pero por alguna u otra razón terminaban sucumbiendo ante el poderío de la mayor potencia del rugby mundial junto a Nueva Zelanda.

En la actual edición del Rugby Championship, Los Pumas comenzaron su camino con una dura derrota por 41-24 ante los All Blacks, en un encuentro donde sufrieron mucho los errores del primer tiempo.

Sin embargo, este sábado en el Estadio José Amalfitani los dirigidos por Felipe Contepomi tendrán su última oportunidad para sacarse la gran espina y ganarles por primera vez en su historia como locales a los All Blacks. Argentina cada vez que recibió a los All Blacks en el Rugby Championship 2012: Argentina 15 – 51 Nueva Zelanda 2013: Argentina 15 – 33 Nueva Zelanda 2014: Argentina 13 – 34 Nueva Zelanda 2016: Argentina 17 – 36 Nueva Zelanda 2017: Argentina 10 – 36 Nueva Zelanda 2018: Argentina 17 – 35 Nueva Zelanda 2019: Argentina 16 – 20 Nueva Zelanda 2020: Argentina 0 – 38 Nueva Zelanda 2021: Argentina 13 – 36 Nueva Zelanda 2022: no se enfrentaron en la Argentina 2023: Argentina 12 – 41 Nueva Zelanda 2024: no se enfrentaron en la Argentina 2025: Argentina 24 – 41 Nueva Zelanda