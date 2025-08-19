19 de agosto de 2025 - 16:05

Rugby: Los Pumas se preparan para recibir por última vez a los All Blacks en el Championship

Será este sábado en el estadio del club Vélez, los hinchas, seguidores y amantes del rugby esperan un lance de jerarquía

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los neozelandeses en el partido de vuelta y que será una oportunidad para una buena revancha ante los oceánicos.&nbsp;

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los neozelandeses en el partido de vuelta y que será una oportunidad para una buena revancha ante los oceánicos. 

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los Pumas se enfrentarán este sábado con los All Blacks de Nueva Zelanda, en el estadio de Vélez Sarsfield, en el que será el último enfrentamiento entre ambos equipos en suelo argentino en el Rugby Championship.

Leé además

Los Pumas perdieron puntos, pero se mantuvieron en el séptimo lugar. 

Rugby: los All Blacks recuperaron la cima y los Pumas quedaron séptimos en el ranking mundial
Rugby. Todo lo bueno termina y este dicho viene a la perfección para esta noticia, porque esta será la última edición del Rugby Championship.

Se pone en marcha una nueva y última edición del Rugby Championship

Por Gonzalo Tapia

Esto se debe a que la actual es la última edición de la competencia que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica).

Pero en suelo argentino siempre fue otro el cantar, ya que los All Blacks ganaron todos los partidos. En muchos de ellos Los Pumas pudieron mantenerse cerca en el marcador e incluso soñar con la victoria, pero por alguna u otra razón terminaban sucumbiendo ante el poderío de la mayor potencia del rugby mundial junto a Nueva Zelanda.

En la actual edición del Rugby Championship, Los Pumas comenzaron su camino con una dura derrota por 41-24 ante los All Blacks, en un encuentro donde sufrieron mucho los errores del primer tiempo.

Sin embargo, este sábado en el Estadio José Amalfitani los dirigidos por Felipe Contepomi tendrán su última oportunidad para sacarse la gran espina y ganarles por primera vez en su historia como locales a los All Blacks.

Argentina cada vez que recibió a los All Blacks en el Rugby Championship

  • 2012: Argentina 15 – 51 Nueva Zelanda
  • 2013: Argentina 15 – 33 Nueva Zelanda
  • 2014: Argentina 13 – 34 Nueva Zelanda
  • 2016: Argentina 17 – 36 Nueva Zelanda
  • 2017: Argentina 10 – 36 Nueva Zelanda
  • 2018: Argentina 17 – 35 Nueva Zelanda
  • 2019: Argentina 16 – 20 Nueva Zelanda
  • 2020: Argentina 0 – 38 Nueva Zelanda
  • 2021: Argentina 13 – 36 Nueva Zelanda
  • 2022: no se enfrentaron en la Argentina
  • 2023: Argentina 12 – 41 Nueva Zelanda
  • 2024: no se enfrentaron en la Argentina
  • 2025: Argentina 24 – 41 Nueva Zelanda
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró inicia en el quince inicial ante Nueva Zelandia

Rugby: El equipo nacional Los Pumas recibió una dura noticia a un día de medirse ante Nueva Zelandia

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los All Blacks. 

Rugby: Los Pumas se preparan para jugar ante los All Blacks, pero antes se alimentan bien para tan dura prueba

Por Gonzalo Tapia
La destacada María Taladrid una de las convocadas a las Yaguaretés

Rugby: Los seleccionados de seven iniciaron la puesta a punto en Casa Pumas

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Por Gonzalo Tapia