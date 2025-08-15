Rugby: El equipo nacional Los Pumas recibió una dura noticia a un día de medirse ante Nueva Zelandia

Un destacado jugador de rugby tuvo que dejar la concentración por lesión en vísperas del match ante los All Blacks
Una tremenda novedad se supo en horas de esta mañana Bautista Bernasconi sufrió una lesión y regresó a Buenos Aires. Todo ocurre a 24 horas que el seleccionado mayor de la ovalada: Los Pumas debute en una nueva edición de la Rugby Championship ante el poderosos quince de los All Blacks neocelandeses.
Recordemos que los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró fueron convocados por el DT nacional.
Entonces el cuerpo técnico nacional movió los hilos y dispuso que Leonel Oviedo se suma al equipo como Jugador Desarrollo, mientras que Boris Wenger pasará a estar dentro de los convocables.
Emiliano Boffelli acompañará al equipo en Córdoba hasta el día domingo.
Por otra parte, Esteban "Mono" Meneses, Secretario Técnico Nacional, será parte del staff de Los Pumas por el Rugby Championship.
De todas formas esta ausencia no altera el quince inicial y los suplentes convocados para el juego, que ya fueron confirmados, por el coach.
Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a los All Blacks en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será un acontecimiento histórico dado que será el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados en La Docta, y ante un estadio que estará colmado.
El encuentro comenzará a las 18.10 horas y contará con transmisión de ESPN. La revancha será una semana más tarde en el José Amalfitani de Liniers (Buenos Aires).
Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21.
El de este sábado será el sexto partido oficial del seleccionado nacional en la provincia: en 2003 vencieron 49-30 a Fiji, en 2005 cayeron ante Italia por 29-30, en 2008 fue derrota ante Italia por 12-13, en 2012 triunfo ante Francia por 23-20 y la recién nombrada caída ante Escocia en 2014.
Esta será la decimocuarta visita de los hombres de negro a nuestro país, siendo Vélez el estadio donde más jugaron (7). Sin embargo, esta será su cuarta vez a la provincia: en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior por 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.
Mayco Vivas (31 caps)
Julián Montoya (C) (108 caps)
Pedro Delgado (4 caps)
Franco Molina (12 caps)
Pedro Rubiolo (23 caps)
Pablo Matera (VC) (112 caps)
Marcos Kremer (73 caps)
Joaquín Oviedo (13 caps)
Gonzalo García (11 caps)
Tomás Albornoz (17 caps)
Bautista Delguy 33 caps)
Santiago Chocobares (27 caps)
Lucio Cinti (34 caps)
Rodrigo Isgró (9 caps)
Juan Cruz Mallía (VC) (42 caps)
Finishers
Ignacio Ruiz (18 caps)
Nahuel Tetaz (79 caps)
Joel Sclavi (27 caps)
Guido Petti (89 caps)
Juan Martín González (42 caps)
Simón Benítez (3 caps)
Santiago Carreras (55 caps)
Justo Piccardo (4 caps)