Rugby Championship: Los Pumas con formación confirmada para enfrentar a los All Blacks

El entrenador de la Selección Argentina, Felipe Contepomi, anunció el XV titular para enfrentar a Nueva Zelanda este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Felipe Contepomi confirmó la formación que presentarán Los Pumas en el primer compromiso del Rugby Championship, que será el próximo sábado frente a Nueva Zelanda en Córdoba. El duelo está pautado para las 18.10 y el cotejo se podrá ver a través de Disney+.

El head coach oficializó la nómina de jugadores que saldrá al campo con el objetivo de empezar el torneo con el pie derecho y lograr la primera victoria ante los hombres de negro en suelo argentino. El staff técnico decidió arrancar con lo mejor posible. La ventana de julio y el partido previo frente a los British & Irish Lions fueron cruciales para decidir el armado del equipo.

Entre los titulares anunciados por el entrenador nacional, se encuentra el mendocino Rodrigo Isgró. Mientras que, Juan Martin González está entre los suplentes.

image El partido presenta una oportunidad única ya que, si bien Los Pumas han vencido a los All Blacks en tres ocasiones en los últimos años, nunca lo pudieron lograr como local y sería un regalo inmenso para los seguidores del rugby argentino que se acerquen al Estadio Mario Alberto Kempes.