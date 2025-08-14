14 de agosto de 2025 - 20:53

Rugby Championship: Los Pumas con formación confirmada para enfrentar a los All Blacks

El entrenador de la Selección Argentina, Felipe Contepomi, anunció el XV titular para enfrentar a Nueva Zelanda este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas y All Blacks se enfrentarán este sábado en Córdoba.&nbsp;

Los Pumas y All Blacks se enfrentarán este sábado en Córdoba. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Felipe Contepomi confirmó la formación que presentarán Los Pumas en el primer compromiso del Rugby Championship, que será el próximo sábado frente a Nueva Zelanda en Córdoba. El duelo está pautado para las 18.10 y el cotejo se podrá ver a través de Disney+.

Leé además

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los All Blacks. 

Rugby: Los Pumas se preparan para jugar ante los All Blacks, pero antes se alimentan bien para tan dura prueba

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Por Gonzalo Tapia

El head coach oficializó la nómina de jugadores que saldrá al campo con el objetivo de empezar el torneo con el pie derecho y lograr la primera victoria ante los hombres de negro en suelo argentino. El staff técnico decidió arrancar con lo mejor posible. La ventana de julio y el partido previo frente a los British & Irish Lions fueron cruciales para decidir el armado del equipo.

Entre los titulares anunciados por el entrenador nacional, se encuentra el mendocino Rodrigo Isgró. Mientras que, Juan Martin González está entre los suplentes.

image

El partido presenta una oportunidad única ya que, si bien Los Pumas han vencido a los All Blacks en tres ocasiones en los últimos años, nunca lo pudieron lograr como local y sería un regalo inmenso para los seguidores del rugby argentino que se acerquen al Estadio Mario Alberto Kempes.

El partido en Córdoba se presenta como el primero de los dos duelos que tendrán Argentina y Nueva Zelanda en el país: el segundo será el próximo sábado 23 en el estadio de Vélez. Por otro lado, Sudáfrica se enfrenta a Australia a las 12.10 del mediodía en el otro partido de la primera fecha del RCH.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El mendocino Rodrigo Isgró, entre los convocados para el estreno de Los Pumas en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en Córdoba.

Rugby Championship: Dos mendocinos entre los convocados para el duelo con los All Blacks

Por Redacción Deportes
Rugby. Juan Martín González, uno de los mendocinos del Seleccionado mayor de rugby

Rugby: Dos mendocinos fueron convocados para los partidos ante los All Blacks

Andino fue determinante durante el primer tiempo, siendo el jugador más desequilibrante del Expreso. 

Copa Sudamericana: Godoy Cruz y una derrota con sabor amargo ante Atlético Mineiro

Por Redacción Deportes
El golazo de Santino Andino de Godoy Cruz en Belo Horizonte. Una verdadera obra maestra.

Video: el golazo maradoniano de Santino Andino para el Tomba en Brasil por la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes