14 de agosto de 2025 - 15:59

Rugby: Los Pumas se preparan para jugar ante los All Blacks, pero antes se alimentan bien para tan dura prueba

El seleccionado mayor de Argentina inicia en Córdoba con su primera fecha del torneo Rugby Championship

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los All Blacks.&nbsp;

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los All Blacks. 

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los Pumas se preparan para un desafío de máxima exigencia: este sábado 16 de agosto, desde las 18.10, debutarán en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Leé además

La destacada María Taladrid una de las convocadas a las Yaguaretés

Rugby: Los seleccionados de seven iniciaron la puesta a punto en Casa Pumas

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Por Gonzalo Tapia

El especialista Diego Sívori, es responsable de la nutrición de Los Pumas, reveló el método que utiliza con los jugadores para optimizar su composición corporal, reducir grasa de manera saludable y mantener altos niveles de energía.

Sívori propone un plan basado en cinco hábitos simples pero muy efectivos. El primero es un déficit calórico inteligente: no se trata de comer menos, sino de comer mejor, ajustando las porciones y eligiendo alimentos de baja densidad calórica para gastar más energía de la que se consume, sin pasar hambre ni perder fuerza.

El segundo es garantizar proteínas en cada comida —pollo, pescado, cortes magros, legumbres y lácteos descremados— para preservar la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad.

El tercer principio es administrar carbohidratos de calidad en el momento justo. No se eliminan, sino que se seleccionan los más beneficiosos —integrales, frutas, verduras, legumbres— y se consumen estratégicamente antes y después del entrenamiento para maximizar el rendimiento y la recuperación.

El cuarto hábito es sumar vegetales variados para aumentar el volumen del plato con pocas calorías, aportar vitaminas, minerales y fibra, mejorando la digestión.

El quinto consejo apunta a moderar los “calóricos saludables” como frutos secos, palta, aceites o quesos: son nutritivos, pero densos en calorías, por lo que se deben consumir en porciones controladas.

“Estos principios no son exclusivos de los deportistas de alto rendimiento. Adaptados a la vida cotidiana, ayudan a sentirse más liviano, con más energía y cuidando la masa muscular. Eso sí, siempre hay que personalizar el plan con un nutricionista”, subraya Sívori. Según el especialista, la clave está en que la alimentación se convierta en un hábito sostenible, no en una dieta pasajera.

Lo que se viene para Los Pumas

Mientras aplican este método, el seleccionado mayor de rugby de caballeros tendrá una dura parada este sábado desde las 18.10, porque arrancan en una nueva edición de Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Será el regreso del seleccionado nacional a Córdoba después de once años y la oportunidad de mostrar que, tanto dentro como fuera de la cancha, están afinados para competir al más alto nivel.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Juan Martín González, uno de los mendocinos del Seleccionado mayor de rugby

Rugby: Dos mendocinos fueron convocados para los partidos ante los All Blacks

Tenis. Francisco Cerúndolo raqueta top 1 del equipo nacional que disputará la segunda etapa de la Copa Davis. 

Tenis: Javier Frana ya tiene a sus legionarios que irán a Países Bajos por una nueva etapa de la Copa Davis

Por Gonzalo Tapia
Independiente Rivadavia y Boca, volverán a enfretarse en el Estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. 

Liga Profesional: así será el perativo integral de seguridad para Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors

Mountainbike. Dos días de acción, pasión y naturaleza al más alto nivel.

Mountain Bike: a fin de mes habrá dos competencias de jerarquía en el parque Deportivo de Montaña

Por Gonzalo Tapia