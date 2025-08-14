Rugby: Los Pumas se preparan para jugar ante los All Blacks, pero antes se alimentan bien para tan dura prueba

Los Pumas se preparan para un desafío de máxima exigencia: este sábado 16 de agosto, desde las 18.10, debutarán en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

El especialista Diego Sívori, es responsable de la nutrición de Los Pumas, reveló el método que utiliza con los jugadores para optimizar su composición corporal, reducir grasa de manera saludable y mantener altos niveles de energía.

Sívori propone un plan basado en cinco hábitos simples pero muy efectivos. El primero es un déficit calórico inteligente : no se trata de comer menos, sino de comer mejor, ajustando las porciones y eligiendo alimentos de baja densidad calórica para gastar más energía de la que se consume, sin pasar hambre ni perder fuerza.

El segundo es garantizar proteínas en cada comida —pollo, pescado, cortes magros, legumbres y lácteos descremados— para preservar la masa muscular y prolongar la sensación de saciedad.

El tercer principio es administrar carbohidratos de calidad en el momento justo . No se eliminan, sino que se seleccionan los más beneficiosos —integrales, frutas, verduras, legumbres— y se consumen estratégicamente antes y después del entrenamiento para maximizar el rendimiento y la recuperación.

El cuarto hábito es sumar vegetales variados para aumentar el volumen del plato con pocas calorías, aportar vitaminas, minerales y fibra, mejorando la digestión.

El quinto consejo apunta a moderar los “calóricos saludables” como frutos secos, palta, aceites o quesos: son nutritivos, pero densos en calorías, por lo que se deben consumir en porciones controladas.

“Estos principios no son exclusivos de los deportistas de alto rendimiento. Adaptados a la vida cotidiana, ayudan a sentirse más liviano, con más energía y cuidando la masa muscular. Eso sí, siempre hay que personalizar el plan con un nutricionista”, subraya Sívori. Según el especialista, la clave está en que la alimentación se convierta en un hábito sostenible, no en una dieta pasajera.

Lo que se viene para Los Pumas

Mientras aplican este método, el seleccionado mayor de rugby de caballeros tendrá una dura parada este sábado desde las 18.10, porque arrancan en una nueva edición de Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Será el regreso del seleccionado nacional a Córdoba después de once años y la oportunidad de mostrar que, tanto dentro como fuera de la cancha, están afinados para competir al más alto nivel.