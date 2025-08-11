Rugby: Los seleccionados de seven iniciaron la puesta a punto en Casa Pumas

Rugby: Dos mendocinos fueron convocados para los partidos ante los All Blacks

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Por un lado, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés volverán a los entrenamientos en el marco de una exigente y extensa pretemporada. Mientras que los varones y damas juveniles llevarán a cabo el último encuentro previo a su viaje a Asunción, en donde competirán en los Juegos Panamericanos Junior.

Vale destacar que el rugby seven en el mencionado certamen panamericano se desarrollará el sábado 16 y el domingo 17 de agosto con el Estadio Héroes de Curupayty.

En la rama femenina, Argentina integrará el Grupo A junto con Canadá, Colombia y Jamaica, mientras que el Grupo B está conformado por Brasil, Estados Unidos, México y Paraguay.

En lo que respecta al torneo masculino, el seleccionado nacional se enfrentará a Bermuda, Paraguay y Trinidad y Tobago en el Grupo A.

A su vez, el Grupo B lo componen Chile, Jamaica, México y Uruguay. Los dos mejores equipos de cada zona disputarán las semifinales por el oro, mientras que los dos restantes se enfrentarán para determinar las posiciones del quinto al octavo lugar.

Fixture de los seleccionados juveniles que participarán en Asunción

Sábado 16 de agosto:

Las Yaguaretés vs Colombia – 9:30 hs

Los Pumas 7’s vs Bermuda – 11:20 hs

Las Yaguaretés vs Jamaica – 14:30 hs

Los Pumas 7’s vs Trinidad y Tobago – 16:20 hs

Las Yaguaretés vs Canadá – 17:48 hs

Los Pumas 7’s vs Paraguay – 19:16 hs

Los planteles masculinos harán la Concentración en Casa Pumas:

Los Pumas Seven que estarán en la pretemporada

ÁLVAREZ, Santiago

Santiago BAZÁN VÉLEZ, Lautaro

Lautaro DE HARO, Pedro

Pedro DRAGOTTO, Joaquín

Joaquín GONZÁLEZ , Luciano*

, Luciano* GRAZIANO, Matteo

Matteo GRIFFO, Fabricio

Fabricio MONETA , Marcos*

, Marcos* MARE, Santiago

Santiago MORALES, Eliseo

Eliseo PELLANDINI, Joaquín

Joaquín PÉREZ PARDO, Gregorio

Gregorio PUEYRREDÓN, Facundo

Facundo TAPIA, Gonzalo

Gonzalo TOMÁS, Julián

Julián ULLOA, Jerónimo

Jerónimo VERA FELD, Santiago

Santiago ZANGARA, Santino

*Luciano González y Marcos Moneta se incorporarán al plantel tras su participación en el Supersevens de Francia.

Masculino juvenil

BATAC, Juan Patricio – Club Atlético de San Isidro (URBA)

Juan Patricio – Club Atlético de San Isidro (URBA) CARRERAS, Juan Ignacio – CUBA (URBA)

Juan Ignacio – CUBA (URBA) CORLETO, Luca – CUBA (URBA)

Luca – CUBA (URBA) DOMNANOVICH, Manuel – Alumni (URBA)*

Manuel – Alumni (URBA)* DUBUC, Sebastián – Hurling (URBA)

Sebastián – Hurling (URBA) GARCÍA HERDT, Agustín – San Isidro Club (URBA)

Agustín – San Isidro Club (URBA) GHISOLFI, Danilo – San Isidro Club (URBA)

Danilo – San Isidro Club (URBA) FOSATTI, Mateo – Belgrano Athletic (URBA)

Mateo – Belgrano Athletic (URBA) LESCANO, Bautista – CAE (Unión Entrerriana)*

Bautista – CAE (Unión Entrerriana)* MALDONADO, Valentín – Universitario de Córdoba (Cordobesa)

Valentín – Universitario de Córdoba (Cordobesa) REBUFFI, Valentino – Olivos (URBA)

Valentino – Olivos (URBA) SORONDO, Jerónimo – Belgrano Athletic (URBA)

*Manuel Domnanovich y Bautista Lescano se suman en reemplazo de Matías Cordero y Gino Dicapua que no serán tenidos en cuenta por lesión.

Los planteles femeninos que harán la Concentración en Casa Pumas:

Las Yaguaretés

ARGAÑARAZ, Nahir – Aguará Guazú (Tucumán)

Nahir – Aguará Guazú (Tucumán) ARROYO, Julieta – Caranchos (Rosario)

Julieta – Caranchos (Rosario) BERTI, Dolores – Universitario (Cordobesa)

Dolores – Universitario (Cordobesa) BRÍGIDO, Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa)

Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa) CHARAMONE, Carolina – La Plata RC (URBA)

Carolina – La Plata RC (URBA) CROSETTO, Antonella – Club Taborín (Cordobesa)

Antonella – Club Taborín (Cordobesa) DELGADO, Candela – Cardenales (Tucumán)

Candela – Cardenales (Tucumán) ESCALANTE, Cristal – Las Águilas (Nordeste)

Cristal – Las Águilas (Nordeste) GONZÁLEZ, Sofía – Casa De Padua (URBA)

Sofía – Casa De Padua (URBA) KRAUS, Clarice – Club Taborín (Cordobesa)

Clarice – Club Taborín (Cordobesa) LECUONA, Milagros – Centro Naval (URBA)

Milagros – Centro Naval (URBA) MEDINA, Azul – Cardenales (Tucumán)

Azul – Cardenales (Tucumán) MORENO, Andrea – Aguará Guazú (Tucumán)

Andrea – Aguará Guazú (Tucumán) OSORIO, Rocío – La Plata RC (URBA)

Rocío – La Plata RC (URBA) OVIEDO, Araceli – Club Taborín (Cordobesa)

Araceli – Club Taborín (Cordobesa) PALERO, Guadalupe – Universitario (Cuyo)

Guadalupe – Universitario (Cuyo) PEDROZO, Paula – La Salle (URBA)

Paula – La Salle (URBA) REDING, Antonella – Club Atlético Echague (Entrerriana)

Antonella – Club Atlético Echague (Entrerriana) RODICH, Talía – Las Águilas (Nordeste)

Talía – Las Águilas (Nordeste) ROMERO, Teresa Abril – Cardenales (Tucumán)

Teresa Abril – Cardenales (Tucumán) TALADRID, María – La Plata RC (URBA)

Femenino juvenil