11 de agosto de 2025 - 16:46

Rugby: Los seleccionados de seven iniciaron la puesta a punto en Casa Pumas

Los planteles de rugby de seven, en ambas ramas, iniciaron sus trabajos en el centro neurálgico de la ovalada nacional

La destacada María Taladrid una de las convocadas a las Yaguaretés

La destacada María Taladrid una de las convocadas a las Yaguaretés

Foto:

UAR
La Cordobesa, Virginia Brígido nuevamente convocada, jugadora de jerarquía si las hay.

La Cordobesa, Virginia Brígido nuevamente convocada, jugadora de jerarquía si las hay.

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Juan Martín González, uno de los mendocinos del Seleccionado mayor de rugby

Rugby: Dos mendocinos fueron convocados para los partidos ante los All Blacks

Por un lado, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés volverán a los entrenamientos en el marco de una exigente y extensa pretemporada. Mientras que los varones y damas juveniles llevarán a cabo el último encuentro previo a su viaje a Asunción, en donde competirán en los Juegos Panamericanos Junior.

Rugby en el Panamericano Junior

Vale destacar que el rugby seven en el mencionado certamen panamericano se desarrollará el sábado 16 y el domingo 17 de agosto con el Estadio Héroes de Curupayty.

En la rama femenina, Argentina integrará el Grupo A junto con Canadá, Colombia y Jamaica, mientras que el Grupo B está conformado por Brasil, Estados Unidos, México y Paraguay.

Rugby masculino junior

En lo que respecta al torneo masculino, el seleccionado nacional se enfrentará a Bermuda, Paraguay y Trinidad y Tobago en el Grupo A.

A su vez, el Grupo B lo componen Chile, Jamaica, México y Uruguay. Los dos mejores equipos de cada zona disputarán las semifinales por el oro, mientras que los dos restantes se enfrentarán para determinar las posiciones del quinto al octavo lugar.

Fixture de los seleccionados juveniles que participarán en Asunción

Sábado 16 de agosto:

Las Yaguaretés vs Colombia – 9:30 hs

Los Pumas 7’s vs Bermuda – 11:20 hs

Las Yaguaretés vs Jamaica – 14:30 hs

Los Pumas 7’s vs Trinidad y Tobago – 16:20 hs

Las Yaguaretés vs Canadá – 17:48 hs

Los Pumas 7’s vs Paraguay – 19:16 hs

Los planteles masculinos harán la Concentración en Casa Pumas:

Los Pumas Seven que estarán en la pretemporada

  • ÁLVAREZ, Santiago
  • BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
  • DE HARO, Pedro
  • DRAGOTTO, Joaquín
  • GONZÁLEZ, Luciano*
  • GRAZIANO, Matteo
  • GRIFFO, Fabricio
  • MONETA, Marcos*
  • MARE, Santiago
  • MORALES, Eliseo
  • PELLANDINI, Joaquín
  • PÉREZ PARDO, Gregorio
  • PUEYRREDÓN, Facundo
  • TAPIA, Gonzalo
  • TOMÁS, Julián
  • ULLOA, Jerónimo
  • VERA FELD, Santiago
  • ZANGARA, Santino

*Luciano González y Marcos Moneta se incorporarán al plantel tras su participación en el Supersevens de Francia.

Masculino juvenil

  • BATAC, Juan Patricio – Club Atlético de San Isidro (URBA)
  • CARRERAS, Juan Ignacio – CUBA (URBA)
  • CORLETO, Luca – CUBA (URBA)
  • DOMNANOVICH, Manuel – Alumni (URBA)*
  • DUBUC, Sebastián – Hurling (URBA)
  • GARCÍA HERDT, Agustín – San Isidro Club (URBA)
  • GHISOLFI, Danilo – San Isidro Club (URBA)
  • FOSATTI, Mateo – Belgrano Athletic (URBA)
  • LESCANO, Bautista – CAE (Unión Entrerriana)*
  • MALDONADO, Valentín – Universitario de Córdoba (Cordobesa)
  • REBUFFI, Valentino – Olivos (URBA)
  • SORONDO, Jerónimo – Belgrano Athletic (URBA)

*Manuel Domnanovich y Bautista Lescano se suman en reemplazo de Matías Cordero y Gino Dicapua que no serán tenidos en cuenta por lesión.

Los planteles femeninos que harán la Concentración en Casa Pumas:

Las Yaguaretés

  • ARGAÑARAZ, Nahir – Aguará Guazú (Tucumán)
  • ARROYO, Julieta – Caranchos (Rosario)
  • BERTI, Dolores – Universitario (Cordobesa)
  • BRÍGIDO, Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa)
  • CHARAMONE, Carolina – La Plata RC (URBA)
  • CROSETTO, Antonella – Club Taborín (Cordobesa)
  • DELGADO, Candela – Cardenales (Tucumán)
  • ESCALANTE, Cristal – Las Águilas (Nordeste)
  • GONZÁLEZ, Sofía – Casa De Padua (URBA)
  • KRAUS, Clarice – Club Taborín (Cordobesa)
  • LECUONA, Milagros – Centro Naval (URBA)
  • MEDINA, Azul – Cardenales (Tucumán)
  • MORENO, Andrea – Aguará Guazú (Tucumán)
  • OSORIO, Rocío – La Plata RC (URBA)
  • OVIEDO, Araceli – Club Taborín (Cordobesa)
  • PALERO, Guadalupe – Universitario (Cuyo)
  • PEDROZO, Paula – La Salle (URBA)
  • REDING, Antonella – Club Atlético Echague (Entrerriana)
  • RODICH, Talía – Las Águilas (Nordeste)
  • ROMERO, Teresa Abril – Cardenales (Tucumán)
  • TALADRID, María – La Plata RC (URBA)

Femenino juvenil

  • ECHAVES, Milagros – Necochea AC (Mar del Plata)
  • GERVASIO, Magalí – La Plata RC (URBA)
  • GONZÁLEZ, Zaira – Las Águilas (Nordeste)
  • GUZMÁN, Brisa – Córdoba Athletic (Cordobesa)
  • IACARUSO, Francesca – Ciudad de Buenos Aires (URBA)
  • IBAÑEZ, Agustina – CAPRI (Misiones)
  • JUAN, Candela – Marabunta (Alto Valle)
  • LÓPEZ, Melina – Córdoba Athletic (Cordobesa)
  • MERCADO, Melina – Del Oeste RC (URBA)
  • PEDALINO, Candela – Ciudad de Buenos Aires (URBA)
  • VELAY, Mariel – Club Taborín (Cordobesa)
  • VELÁZQUEZ, Ruth – CAPRI (Misiones)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polémico: Reapareció Marcelo Moretti tras la clasificación de San Lorenzo. 

Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará

Independiente Rivadavia - Central Córdoba, por la Copa Argentina

Copa Argentina: Independiente Rivadavia ya conoce fecha, hora y sede para el duelo con Tigre

Por Redacción Deportes
Copa Argentina. Por los octavos de final de la Copa Argentina, River Plate se medirá con Unión de Santa Fe en el estadio Malvinas Argentinas. 

Copa Argentina: quedó confirmado, River vs. Unión jugarán en el estadio Malvinas Argentinas

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo preocupado por las constantes lesiones en River Plate. La última: Germán Pezzella. 

Sufre Gallardo: el problema de River con los centrales para la Libertadores

Por Redacción Deportes