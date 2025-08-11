Rugby: Los seleccionados de seven iniciaron la puesta a punto en Casa Pumas

Por un lado, Los Pumas 7’s y Las Yaguaretés volverán a los entrenamientos en el marco de una exigente y extensa pretemporada. Mientras que los varones y damas juveniles llevarán a cabo el último encuentro previo a su viaje a Asunción, en donde competirán en los Juegos Panamericanos Junior.
Rugby en el Panamericano Junior
Vale destacar que el rugby seven en el mencionado certamen panamericano se desarrollará el sábado 16 y el domingo 17 de agosto con el Estadio Héroes de Curupayty.
En la rama femenina, Argentina integrará el Grupo A junto con Canadá, Colombia y Jamaica, mientras que el Grupo B está conformado por Brasil, Estados Unidos, México y Paraguay.
Rugby masculino junior
En lo que respecta al torneo masculino, el seleccionado nacional se enfrentará a Bermuda, Paraguay y Trinidad y Tobago en el Grupo A.
A su vez, el Grupo B lo componen Chile, Jamaica, México y Uruguay. Los dos mejores equipos de cada zona disputarán las semifinales por el oro, mientras que los dos restantes se enfrentarán para determinar las posiciones del quinto al octavo lugar.
Fixture de los seleccionados juveniles que participarán en Asunción
Sábado 16 de agosto:
Las Yaguaretés vs Colombia – 9:30 hs
Los Pumas 7’s vs Bermuda – 11:20 hs
Las Yaguaretés vs Jamaica – 14:30 hs
Los Pumas 7’s vs Trinidad y Tobago – 16:20 hs
Las Yaguaretés vs Canadá – 17:48 hs
Los Pumas 7’s vs Paraguay – 19:16 hs
Los planteles masculinos harán la Concentración en Casa Pumas:
Los Pumas Seven que estarán en la pretemporada
- ÁLVAREZ, Santiago
- BAZÁN VÉLEZ, Lautaro
- DE HARO, Pedro
- DRAGOTTO, Joaquín
- GONZÁLEZ, Luciano*
- GRAZIANO, Matteo
- GRIFFO, Fabricio
- MONETA, Marcos*
- MARE, Santiago
- MORALES, Eliseo
- PELLANDINI, Joaquín
- PÉREZ PARDO, Gregorio
- PUEYRREDÓN, Facundo
- TAPIA, Gonzalo
- TOMÁS, Julián
- ULLOA, Jerónimo
- VERA FELD, Santiago
- ZANGARA, Santino
*Luciano González y Marcos Moneta se incorporarán al plantel tras su participación en el Supersevens de Francia.
Masculino juvenil
- BATAC, Juan Patricio – Club Atlético de San Isidro (URBA)
- CARRERAS, Juan Ignacio – CUBA (URBA)
- CORLETO, Luca – CUBA (URBA)
- DOMNANOVICH, Manuel – Alumni (URBA)*
- DUBUC, Sebastián – Hurling (URBA)
- GARCÍA HERDT, Agustín – San Isidro Club (URBA)
- GHISOLFI, Danilo – San Isidro Club (URBA)
- FOSATTI, Mateo – Belgrano Athletic (URBA)
- LESCANO, Bautista – CAE (Unión Entrerriana)*
- MALDONADO, Valentín – Universitario de Córdoba (Cordobesa)
- REBUFFI, Valentino – Olivos (URBA)
- SORONDO, Jerónimo – Belgrano Athletic (URBA)
*Manuel Domnanovich y Bautista Lescano se suman en reemplazo de Matías Cordero y Gino Dicapua que no serán tenidos en cuenta por lesión.
Los planteles femeninos que harán la Concentración en Casa Pumas:
Las Yaguaretés
- ARGAÑARAZ, Nahir – Aguará Guazú (Tucumán)
- ARROYO, Julieta – Caranchos (Rosario)
- BERTI, Dolores – Universitario (Cordobesa)
- BRÍGIDO, Virginia – Córdoba Athletic (Cordobesa)
- CHARAMONE, Carolina – La Plata RC (URBA)
- CROSETTO, Antonella – Club Taborín (Cordobesa)
- DELGADO, Candela – Cardenales (Tucumán)
- ESCALANTE, Cristal – Las Águilas (Nordeste)
- GONZÁLEZ, Sofía – Casa De Padua (URBA)
- KRAUS, Clarice – Club Taborín (Cordobesa)
- LECUONA, Milagros – Centro Naval (URBA)
- MEDINA, Azul – Cardenales (Tucumán)
- MORENO, Andrea – Aguará Guazú (Tucumán)
- OSORIO, Rocío – La Plata RC (URBA)
- OVIEDO, Araceli – Club Taborín (Cordobesa)
- PALERO, Guadalupe – Universitario (Cuyo)
- PEDROZO, Paula – La Salle (URBA)
- REDING, Antonella – Club Atlético Echague (Entrerriana)
- RODICH, Talía – Las Águilas (Nordeste)
- ROMERO, Teresa Abril – Cardenales (Tucumán)
- TALADRID, María – La Plata RC (URBA)
Femenino juvenil
- ECHAVES, Milagros – Necochea AC (Mar del Plata)
- GERVASIO, Magalí – La Plata RC (URBA)
- GONZÁLEZ, Zaira – Las Águilas (Nordeste)
- GUZMÁN, Brisa – Córdoba Athletic (Cordobesa)
- IACARUSO, Francesca – Ciudad de Buenos Aires (URBA)
- IBAÑEZ, Agustina – CAPRI (Misiones)
- JUAN, Candela – Marabunta (Alto Valle)
- LÓPEZ, Melina – Córdoba Athletic (Cordobesa)
- MERCADO, Melina – Del Oeste RC (URBA)
- PEDALINO, Candela – Ciudad de Buenos Aires (URBA)
- VELAY, Mariel – Club Taborín (Cordobesa)
- VELÁZQUEZ, Ruth – CAPRI (Misiones)