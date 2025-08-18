Rugby: los All Blacks recuperaron la cima y los Pumas quedaron séptimos en el ranking mundial

Tras la primera fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda aprovechó la caída de Sudáfrica y le robó el primer puesto. Argentina mantuvo la séptima plaza.

Los Pumas perdieron puntos, pero se mantuvieron en el séptimo lugar.

los pumas.png Los Pumas cayeron ante Inglaterra en La Plata por 35-12. GENTILEZA Nueva Zelanda venció por 41-24 a la Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con este resultado, alcanzó las 92.51 unidades y escaló a la cima de la clasificación por novena vez desde su implementación en 2003, ya que Australia dio el batacazo ante Sudáfrica por 38-22 en Johannesburgo.

De esta forma, los africanos, ganadores de los dos últimos mundiales, fueron superados por Irlanda (no jugó y mantuvo sus 89.83 unidades) y relegados al último escalón del podio (89.78). Por su parte, los Kiwis sumaron tres puntos (de 82.08 a 85.08) y mantuvieron la sexta colocación.

El plantel comandado por Felipe Contepomi, que tendrá revancha ante los oceánicos el sábado en el estadio de Vélez, marcha séptimo, pero bajó de 82,05 a 81,60 unidades. El listado al cierre de la temporada ordenará a los seleccionados para el Mundial de Australia 2027 y los seis primeros serán cabeza de serie de cada grupo.