18 de agosto de 2025 - 21:01

Rugby: los All Blacks recuperaron la cima y los Pumas quedaron séptimos en el ranking mundial

Tras la primera fecha del Rugby Championship, Nueva Zelanda aprovechó la caída de Sudáfrica y le robó el primer puesto. Argentina mantuvo la séptima plaza.

Los Pumas perdieron puntos, pero se mantuvieron en el séptimo lugar.&nbsp;

Los Pumas perdieron puntos, pero se mantuvieron en el séptimo lugar. 

Foto:

Gentileza.
Los Pumas y All Blacks se enfrentarán este sábado nuevamente.&nbsp;

Los Pumas y All Blacks se enfrentarán este sábado nuevamente. 

Foto:

Gentileza

Leé además

Rugby. Todo lo bueno termina y este dicho viene a la perfección para esta noticia, porque esta será la última edición del Rugby Championship.

Se pone en marcha una nueva y última edición del Rugby Championship

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró inicia en el quince inicial ante Nueva Zelandia

Rugby: El equipo nacional Los Pumas recibió una dura noticia a un día de medirse ante Nueva Zelandia

Por Gonzalo Tapia
los pumas.png
Los Pumas cayeron ante Inglaterra en La Plata por 35-12.

Los Pumas cayeron ante Inglaterra en La Plata por 35-12.

Nueva Zelanda venció por 41-24 a la Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con este resultado, alcanzó las 92.51 unidades y escaló a la cima de la clasificación por novena vez desde su implementación en 2003, ya que Australia dio el batacazo ante Sudáfrica por 38-22 en Johannesburgo.

De esta forma, los africanos, ganadores de los dos últimos mundiales, fueron superados por Irlanda (no jugó y mantuvo sus 89.83 unidades) y relegados al último escalón del podio (89.78). Por su parte, los Kiwis sumaron tres puntos (de 82.08 a 85.08) y mantuvieron la sexta colocación.

El plantel comandado por Felipe Contepomi, que tendrá revancha ante los oceánicos el sábado en el estadio de Vélez, marcha séptimo, pero bajó de 82,05 a 81,60 unidades. El listado al cierre de la temporada ordenará a los seleccionados para el Mundial de Australia 2027 y los seis primeros serán cabeza de serie de cada grupo.

Ranking actual de la World Rugby

  • Nueva Zelanda (+1) 92.51
  • Irlanda (+1) 89.83
  • Sudáfrica (-2) 89.78
  • Francia 87.82
  • Inglaterra 87.64
  • Australia 85.08
  • Argentina 81.60
  • Escocia 81.57
  • Fiji 80.50
  • Italia 77.77
  • Georgia 74.69
  • Gales 74.05
  • Samoa 72.48
  • Japón 72.29
  • España 69.12
  • EE.UU. 68.45
  • Uruguay 67.52
  • Portugal 66.44
  • Tonga 65.46
  • Chile 63.83
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. Los Pumas se preparan para este sábado donde enfrentaran a los All Blacks. 

Rugby: Los Pumas se preparan para jugar ante los All Blacks, pero antes se alimentan bien para tan dura prueba

Por Gonzalo Tapia
La destacada María Taladrid una de las convocadas a las Yaguaretés

Rugby: Los seleccionados de seven iniciaron la puesta a punto en Casa Pumas

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Por Gonzalo Tapia
El dramático momento que atraviesa San Lorenzo: enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria. 

San Lorenzo es una obra de terror: ahora, enfrenta un pedido de quiebra por una deuda millonaria

Por Redacción Deportes