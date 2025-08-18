Rugby: los All Blacks recuperaron la cima y los Pumas quedaron séptimos en el ranking mundial

Luego de la primera fecha del Rugby Championship 2025, el ranking de la World Rugby tuvo sensibles modificaciones: los All Blacks treparon a la cima por primera vez desde el 4 de octubre de 2021, mientras que los Springboks perdieron dos posicionesy cayeron tercer puesto y Los Pumas mantuvieron la séptima plaza, aunque con una considerable merma de puntos.
Los Pumas cayeron ante Inglaterra en La Plata por 35-12.
Nueva Zelanda venció por 41-24 a la Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con este resultado, alcanzó las 92.51 unidades y escaló a la cima de la clasificación por novena vez desde su implementación en 2003, ya que Australia dio el batacazo ante Sudáfrica por 38-22 en Johannesburgo.
De esta forma, los africanos, ganadores de los dos últimos mundiales, fueron superados por Irlanda (no jugó y mantuvo sus 89.83 unidades) y relegados al último escalón del podio (89.78). Por su parte, los Kiwis sumaron tres puntos (de 82.08 a 85.08) y mantuvieron la sexta colocación.
El plantel comandado por Felipe Contepomi, que tendrá revancha ante los oceánicos el sábado en el estadio de Vélez, marcha séptimo, pero bajó de 82,05 a 81,60 unidades. El listado al cierre de la temporada ordenará a los seleccionados para el Mundial de Australia 2027 y los seis primeros serán cabeza de serie de cada grupo.