Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Rugby: Dos mendocinos fueron convocados para los partidos ante los All Blacks

La edición 2025 del Championship, un torneo de rugby que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha en solo una semana. Para esta interesante competencia fueron convocados, por parte del cuerpo técnico del seleccionado mayor argentino, los rugbiers mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

En el partido inaugural, el último campeón y el gran dominador del rugby en los últimos años, Nueva Zelanda, recibirá a Australia en el estadio Ellis Park a partir de las 12.10 del mediodía.

Solo unas horas después, a las 18:10, será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Rugby Championship se disputó por primera vez en el 2012 en reemplazo del antiguo Tres Naciones y la gran modificación fue la inclusión de la selección argentina, que buscaba foguearse de manera más regular ante las tres mayores potencias de este deporte.

A lo largo de casi todas sus ediciones, el equipo que pudo imponer un gran dominio fue Nueva Zelanda, que se consagró en 9 de las primeras 12.

Los All Blacks ganaron en los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.

Los Pumas, por su parte, son los únicos que todavía no pudieron gritar campeón, aunque en 2023 estuvieron a solo un triunfo de lograrlo y demuestran año a año una evolución constante.

Su mejor actuación fue en el 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks.

De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

