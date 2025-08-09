9 de agosto de 2025 - 13:21

Los seguidores y amantes del rugby cuentan los días para que inicie una nueva edición de un pretigioso torneo

Se trata del Rugby Championship que este año no tendrá cotejos en Mendoza, pero si hay un par de mendocinos convocados

Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Rugby. El seleccionado mayor de caballeros ha tenido un buen desempeño durante la primera parte del año, recordemos que vencieron por primera vez al Quince de los British & Irish Lions.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Rugby. Juan Martín González, uno de los mendocinos del Seleccionado mayor de rugby

Rugby: Dos mendocinos fueron convocados para los partidos ante los All Blacks
Profundo dolor en el rugby santafesino por la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio

Luto en el rugby: falleció un jugador de 18 años luego de someterse a una cirugía de clavícula

Por Redacción Deportes

La edición 2025 del Championship, un torneo de rugby que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha en solo una semana. Para esta interesante competencia fueron convocados, por parte del cuerpo técnico del seleccionado mayor argentino, los rugbiers mendocinos: Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

¿Cómo será el torneo este año?

En el partido inaugural, el último campeón y el gran dominador del rugby en los últimos años, Nueva Zelanda, recibirá a Australia en el estadio Ellis Park a partir de las 12.10 del mediodía.

Solo unas horas después, a las 18:10, será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

A lo largo de casi todas sus ediciones, el equipo que pudo imponer un gran dominio fue Nueva Zelanda, que se consagró en 9 de las primeras 12.

Los All Blacks ganaron en los años 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.

Los Pumas, por su parte, son los únicos que todavía no pudieron gritar campeón, aunque en 2023 estuvieron a solo un triunfo de lograrlo y demuestran año a año una evolución constante.

Su mejor actuación fue en el 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks.

De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.

El historial de campeones del Rugby Championship

  • 2012: Nueva Zelanda
  • 2013: Nueva Zelanda
  • 2014: Nueva Zelanda
  • 2015: Australia
  • 2016: Nueva Zelanda
  • 2017: Nueva Zelanda
  • 2018: Nueva Zelanda
  • 2019: Sudáfrica
  • 2020: Nueva Zelanda (contó como Tres Naciones)
  • 2021: Nueva Zelanda
  • 2022: Nueva Zelanda
  • 2023: Nueva Zelanda
  • 2024: Sudáfrica
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polideportivo. Paige Bueckers (derecha) del Dallas Wings domina el balón ante la marca de Sophie Cunningham del Indiana Fever en el partido de la WNBA. Hace un tiempo que los hinchas lanzan juguetes a las jugadoras en partidos de la WNBA.

Polideportivo: Violencia en el básquet estadounidense y Juegos deportivos para presos en Africa

Por Redacción Deportes
Fútbol. Independiente quiere empezar a sumar en el marco internacional y a mitad de semana tendrá el partidod e ida ante la Universidad de Chile

Fútbol: El historial de Independiente en octavos de final de la Copa Sudamericana

Por Gonzalo Tapia
Thiago Tirante pasó un mal momento en su llegada a México.

El mal momento de un tenista argentino en el aeropuerto de Cancún: "Fui apartado para una revisión..."

Por Redacción Deportes
El Rojo de Avellaneda buscará enrielar su camino en el Clausura 2025 cuando reciba a River Plate esta tarde sabatina.

Futbol: Así salieron los últimos 10 partidos entre Independiente y River en la cancha del "Rojo"

Por Gonzalo Tapia