Rugby Championship: Dos mendocinos entre los convocados para el duelo con los All Blacks

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, confirmó el plantel para enfrentar al XV de Nueva Zelanda en el debut del Rugby Championship: será el sábado 16 de agosto en Córdoba y el 23 en Buenos Aires.

El mendocino Rodrigo Isgró, entre los convocados para el estreno de Los Pumas en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en Córdoba.

El mendocino Rodrigo Isgró, entre los convocados para el estreno de Los Pumas en el Rugby Championship 2025 ante los All Blacks, en Córdoba.

Este miércoles se presentó oficialmente el partido entre Los Pumas y los All Blacks, que se disputará el sábado 16 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes, por la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Será la primera vez en la historia que Córdoba albergue este duelo entre ambas potencias del rugby internacional. Se espera un estadio repleto, con más de 200 periodistas acreditados y una audiencia global estimada en 60 millones de televidentes. Para el evento, el estadio ha sido adaptado a los estándares internacionales exigidos por la World Rugby. Este choque entre Los Pumas y los All Blacks fue presentado oficialmente, esta tarde en la ciudad cordobesa.

Para esta primera ventana de compromisos, que incluye el de la segunda jornada, también ante Nueva Zelanda, el head coach de la Argentina Felipe Contepomi convocó a 34 jugadores, de los cuales dos son “de desarrollo”. Hay varias bajas resonantes, algunas por lesión y otras por decisiones tácticas.

Juan Martín González, uno de los dos mendocinos que serán "locales" en el Malvinas, con la casaca nacional.
Juan Mart&iacute;n Gonz&aacute;lez, el otro jugador mendocino convocado por el entrenado Felipe Contepomi.

Juan Martín González, el otro jugador mendocino convocado por el entrenado Felipe Contepomi.

Entre los jugadores convocados por el entrenador argentino se encuentran los mendocinos Juan Martín González y Rodrigo Isgró. En tanto que, Gonzalo Bertranou, quedó fuera de la lista.

En total son 19 forwards, incluyendo los dos juveniles, Boris Wenger y Nicolás D’Amorim, y 15 backs, entre los que aparece Gerónimo Prisciantelli, el único de los citados que no tiene caps. Los que no fueron llamados por molestias físicas, según informó la Unión Argentina de Rugby (UAR), son: Thomas Gallo, Santiago Grondona y Emiliano Boffelli, quien reapareció el sábado pasado con la camiseta de Duendes después de una operación en la espalda y sufrió un esguince leve en la rodilla

Por otro lado, la sorpresa está en la ausencia de jugadores que supieron ser clave, algo que denota las preferencias del entrenador en busca de darle forma al plantel de cara al Mundial de Australia 2027.

Además de la marginación de Matías Moroni, tampoco figura Facundo Isa. Esto no implica una salida definitiva, pero remite a lo ocurrido con otros que fueron perdiendo terreno bajo la conducción de Contepomi aún a pesar de mantenerse en actividad, como fue el caso de Tomás Lavanini, Jerónimo de la Fuente, Matías Alemanno, Tomás Cubelli y Matías Orlando.

Pero reaparecen figuras clave como Marcos Kremer, Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Joaquín Oviedo, Mateo Carreras, Franco Molina, Bautista Delguy e Ignacio Ruiz.

Fixture de los Pumas en el Rugby Championship 2025

Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 16 de agosto a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 23 de agosto a las 18.10 en el estadio José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires.

Australia vs. Los Pumas - Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland.

Australia vs. Los Pumas - Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney.

Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.

Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.

