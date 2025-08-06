Celebró antes de tiempo, cayó al suelo y arruinó su carrera: el error que terminó en accidente y polémica

La última etapa del torneo juvenil en Erbil, Kurdistán, fue escenario de una caída insólita: un competidor levantó los brazos antes de tiempo, perdió el control de su bicicleta, cayó y provocó una serie de choques que lo dejaron sin premio . La escena se viralizó y generó fuertes críticas.

El hecho ocurrió en la etapa final del Campeonato Iraquí de Clubes de Ciclismo, en la ciudad de Erbil. Más de 20 equipos de distintas regiones participaron del evento, que incluía competencias por categorías. La carrera júnior, de 45 kilómetros, captó la atención por su sorpresivo desenlace .

A metros del final, Ihab Abdel Khader, del Club Al Nidal, lideraba cómodamente. Confiado en su victoria, alzó ambos brazos en señal de festejo sin haber cruzado la meta. Ese gesto desestabilizó su bicicleta, lo hizo caer y, además, arrastró a otro corredor que lo seguía de cerca. El caos se apoderó de la línea de llegada.

Ambos ciclistas tardaron en reincorporarse. Uno cruzó caminando, mientras el otro empujó su bicicleta hasta el final. Pese a los esfuerzos, ya habían perdido toda posibilidad de subir al podio. El resto del pelotón debió esquivar el incidente para completar la carrera sin mayores complicaciones.

El accidente fue grabado por varios asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales. Comentarios como “Nunca festejes antes de tiempo” o “Una lección que no olvidará” marcaron la conversación en línea.

De acuerdo a Al Jazeera, la organización decidió sancionar al protagonista, enviándolo al último lugar de la clasificación por conducta peligrosa. La medida fue avalada por el presidente de la Federación Iraquí de Ciclismo, Ali Hamid.

Pese al episodio, la competencia concluyó con normalidad. El Club Al-Saniya se quedó con el primer lugar por equipos en la categoría júnior, seguido por Al-Nidhal y Erbil. También se definieron los podios en juveniles, sub-23 y contrarreloj.

Los resultados confirmaron el buen rendimiento de varios clubes, pero el torneo será recordado por el error de un ciclista que celebró antes de tiempo y terminó con las manos vacías.