22 de agosto de 2025 - 13:19

Rugby: Argentina espera por Nueva Zelanda y Juan Martín González será titular

Esta será la última ocasión en la selección juegue con All Blacks en el Rugby Championship, porque a partir del 2026 no se disputa

Rugby. Rodrigo Isgró no será titular ante los All Blacks

Foto:

NA
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Los Pumas, que ya tienen el equipo titular confirmado, recibirán este sábado a los All Blacks de Nueva Zelanda por última vez en el Rugby Championship, luego de la derrota de la semana pasada. El mendocino Juan Martín González será titular, no así Rodrigo Isgró.

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo que enfrenta a las cuatro potencias del hemisferio sur (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) está programado para las 18.10 (hora de Argentina) y se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

En dicha presentación, Los Pumas tuvieron un primer tiempo para el olvido y se fueron al descanso con una desventaja de 31-10. Pese a la recuperación en el comienzo del complemento, donde anotaron dos tries y se llegaron a poner a siete puntos, los All Blacks liquidaron el encuentro con dos tries sobre el final.

Esta será la última ocasión en la que Los Pumas reciban a los All Blacks en el Rugby Championship, ya que a partir del 2026 no se continuará disputando este torneo.

Es por esto que Los Pumas buscarán conseguir un histórico triunfo por primera vez frente a su gente ante Nueva Zelanda, una selección a la que solo pudieron vencer en tierras oceánicas (en 2020, 2022 y 2024).

Con respecto a la presentación de la semana pasada, Contepomi realizará dos cambios en el XV inicial, ya que Juan Martín González ingresará por Marcos Kremer, mientras que Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró.

La alineación de Los Pumas para recibir a Nueva Zelanda: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Pedro Delgado, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera, 7- Juan Martín González, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy y 15- Juan Cruz Malllía.

¿Quién más juega?

Este sábado también se dará el otro partido correspondiente a la segunda fecha del Rugby Championship, donde el último campeón, Sudáfrica, recibirá a Australia con el objetivo de recuperarse tras la sorpresiva derrota sufrida en el debut.

