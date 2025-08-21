Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship: día, hora, formaciones y TV

RUGBY CHAMPIONSHIP. Los Pumas y los All Blacks dieron a conocer sus formaciones para jugar el sábado en Vélez, ambas con cambios.

Juan Martín González, el mendocino figura de Los Pumas, vuelve a la titularidad.

Los Pumas y los All Blacks ya tienen todo listo para la segunda fecha del Rugby Championship. Dos días antes de la revancha, ambas selecciones confirmaron sus formaciones titulares, que varían del encuentro en Córdoba. Felipe Contepomi realizó dos modificaciones en relación al equipo que perdió en el estreno, en tanto que Nueva Zelanda presentará una única variante.

Los Pumas vs All Blacks Frente a un estadio colmado, Los Pumas no pudieron frente a los All Blacks. Gentileza En busca de lograr por primera vez una victoria como local frente a los oceánicos, el entrenador argentino cambió la nómina: Mateo Carreras reemplazará a Rodrigo Isgró y Juan Martín González ingresará en lugar de Marcos Kremer. Del lado neozelandés, Scott Robertson incluirá a Simon Parker, quien debutará con la camiseta negra, en lugar de Du'Plessis Kirifi.

El partido se jugará el sábado 23, a las 18.10, y se podrá ver a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

RugbyChampionship: La formación titular de Los Pumas Titulares

Mayco Vivas

Julián Montoya

Pedro Delgado

Franco Molina

Pedro Rubiolo

Pablo Matera

Juan Martín González

Joaquín Oviedo

Gonzalo García

Tomás Albornoz

Mateo Carreras

Santiago Chocobares

Lucio Cinti

Bautista Delguy

Juan Cruz Mallía