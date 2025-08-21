21 de agosto de 2025 - 21:41

Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship: día, hora, formaciones y TV

RUGBY CHAMPIONSHIP. Los Pumas y los All Blacks dieron a conocer sus formaciones para jugar el sábado en Vélez, ambas con cambios.

Juan Martín González, el mendocino figura de Los Pumas, vuelve a la titularidad.&nbsp;

Juan Martín González, el mendocino figura de Los Pumas, vuelve a la titularidad. 

Los Pumas y los All Blacks ya tienen todo listo para la segunda fecha del Rugby Championship. Dos días antes de la revancha, ambas selecciones confirmaron sus formaciones titulares, que varían del encuentro en Córdoba. Felipe Contepomi realizó dos modificaciones en relación al equipo que perdió en el estreno, en tanto que Nueva Zelanda presentará una única variante.

El partido se jugará el sábado 23, a las 18.10, y se podrá ver a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

RugbyChampionship: La formación titular de Los Pumas

Titulares

  • Mayco Vivas
  • Julián Montoya
  • Pedro Delgado
  • Franco Molina
  • Pedro Rubiolo
  • Pablo Matera
  • Juan Martín González
  • Joaquín Oviedo
  • Gonzalo García
  • Tomás Albornoz
  • Mateo Carreras
  • Santiago Chocobares
  • Lucio Cinti
  • Bautista Delguy
  • Juan Cruz Mallía

Suplentes

  • 16. Ignacio Ruiz
  • 17. Nahuel Tetaz Chaparro
  • 18. Joel Sclavi
  • 19. Guido Petti
  • 20 Marcos Kremer
  • 21. Simón Benítez Cruz
  • 22. Santiago Carreras
  • 23. Justo Picardo

Rugby Championship: La formación titular de Los All Blacks

Titulares

  • Ethan de Groot
  • Codie Taylor
  • Fletcher Newell
  • Scott Barrett
  • Fabian Holland
  • Tupou Vaa'i
  • Ardie Savea
  • Simon Parker
  • Cortez Ratima
  • Beauden Barrett
  • Rieko Ioane
  • Jordie Barrett
  • Billy Proctor
  • Sevu Reece
  • Will Jordan

Suplentes

  • 16. Samisoni Taukei'aho
  • 17. Tamaiti Williams
  • 18. Pasilio Tosi
  • 19. Josh Lord
  • 20. Wallace Sititi
  • 21. Finlay Christie
  • 22. Quinn Tupaea
  • 23. Damian McKenzie
