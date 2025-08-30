Rugby: Marista, Estudiantes y Duendes son semifinalistas

Tucumán está de fiesta. En una jornada apasionante, Tucumán Rugby venció 42-29 a Liceo RC y se consagró campeón de la categoría B del Torneo del Interior. Desde el 2016 que un equipo tucumano no se consagraba en el TDI B, en el cual Huirapuca se quedó con el trofeo tras vencer a Old Christians.
Asimismo, se conocieron a tres de los cuatro semifinalistas del TDI A y se desarrollaron los encuentros por el reposicionamiento 2026. Vale destacar que por cuestiones climáticas el duelo por los cuartos de final del TDI A entre Jockey Club de Córdoba y Córdoba Athletic se reprogramó para mañana domingo 31 de agosto a las 15.30.
A continuación, los resultados del día
Cuartos de final del TDI A:
Jockey Club de Córdoba vs. Córdoba Athletic*
Jockey Club de Rosario 17-18 Estudiantes de Paraná
Duendes 19-18 Gimnasia y Esgrima de Rosario
*Por cuestiones climáticas el partido fue reprogramado para mañana domingo 31 de agosto a las 15:30 h.
Reposicionamiento 2026:
Los Tordos 50-15 CRAI
CURNE 53-22 Palermo Bajo
Tucumán Lawn Tennis 20-36 Urú Curé
La Tablada 36-20 Santa Fe RC
Final del TDI B:
Tucumán Rugby 42-29 Liceo RC
El próximo sábado 20 de septiembre se llevarán a cabo las semifinales del Torneo del Interior A, mientras que también se disputarán las reválidas por las cuatro plazas
Torneo del Interior A:
Semifinales
Semifinal 1 – Marista RC vs Estudiantes de Paraná (Se disputará en Mendoza)
Semifinal 2 – Jockey Club de Córdoba / Córdoba Athletic vs. Duendes (sede a definir)
Reválidas 2026*
Reválida 1 – Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán
Reválida 2 – CRAI vs. Universitario de Córdoba
Reválida 3 – Santa Fe RC vs. Liceo RC
Reválida 4 – Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby
*Los equipos provenientes del TDI A serán locales en las reválidas.
Todos los campeones del Torneo del Interior B:
- 2001: Carrasco Polo (Uruguay)
- 2002: Taragüy (Corrientes)
- 2003: Universitario de Salta (Salta)
- 2004: Tucumán Lawn Tennis Club
- 2009: Huirapuca (Tucumán)
- 2010: Gimnasia y Tiro (Salta)
- 2011: C.R.A.I. (Santa Fe)
- 2012: Huirapuca (Tucumán)
- 2013: Urú Curé RC (Córdoba)
- 2014: Sporting Club (Mar del Plata)
- 2015: Gimnasia y Esgrima de Rosario (Rosario)
- 2016: Huirapuca (Tucumán)
- 2017: Carrasco Polo (Uruguay)
- 2018: Universitario de Salta (Salta)
- 2019: Club Palermo Bajo (Córdoba)
- 2022: Tala (Córdoba)
- 2023: Teqüe Rugby Club (Mendoza)
- 2024: La Tablada (Córdoba)
- 2025: Tucumán Rugby (Tucumán)