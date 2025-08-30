Rugby: Marista, Estudiantes y Duendes son semifinalistas

Tucumán está de fiesta. En una jornada apasionante, Tucumán Rugby venció 42-29 a Liceo RC y se consagró campeón de la categoría B del Torneo del Interior. Desde el 2016 que un equipo tucumano no se consagraba en el TDI B, en el cual Huirapuca se quedó con el trofeo tras vencer a Old Christians.

Rugby: ¡Urgente! cambio de horarios para los partidos de Marista y Los Tordos

Rugby: Marista ganó a Tala y es semifinalista en el Torneo del Interior "A"

Asimismo, se conocieron a tres de los cuatro semifinalistas del TDI A y se desarrollaron los encuentros por el reposicionamiento 2026. Vale destacar que por cuestiones climáticas el duelo por los cuartos de final del TDI A entre Jockey Club de Córdoba y Córdoba Athletic se reprogramó para mañana domingo 31 de agosto a las 15.30.

Cuartos de final del TDI A:

Jockey Club de Rosario 17-18 Estudiantes de Paraná

Duendes 19-18 Gimnasia y Esgrima de Rosario

*Por cuestiones climáticas el partido fue reprogramado para mañana domingo 31 de agosto a las 15:30 h.

Reposicionamiento 2026:

Los Tordos 50-15 CRAI

CURNE 53-22 Palermo Bajo

Tucumán Lawn Tennis 20-36 Urú Curé

La Tablada 36-20 Santa Fe RC

Final del TDI B:

Tucumán Rugby 42-29 Liceo RC

El próximo sábado 20 de septiembre se llevarán a cabo las semifinales del Torneo del Interior A, mientras que también se disputarán las reválidas por las cuatro plazas

Torneo del Interior A:

Semifinales

Semifinal 1 – Marista RC vs Estudiantes de Paraná (Se disputará en Mendoza)

Semifinal 2 – Jockey Club de Córdoba / Córdoba Athletic vs. Duendes (sede a definir)

Reválidas 2026*

Reválida 1 – Tucumán Lawn Tennis vs. Universitario de Tucumán

Reválida 2 – CRAI vs. Universitario de Córdoba

Reválida 3 – Santa Fe RC vs. Liceo RC

Reválida 4 – Palermo Bajo vs. Tucumán Rugby

*Los equipos provenientes del TDI A serán locales en las reválidas.

Todos los campeones del Torneo del Interior B: