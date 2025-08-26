Rugby: Este sábado Liceo tendrá su final ante Tucumán Rugby en el Jardín de la República.

Este este sábado 30 de agosto, el XV de Liceo tendrá un partido decisivo en el Torneo del Interior de rugby . En el Jardín de La República, los Clavos juegan la final ante Tucumán Rugby.

Para ver cómo está el panorama en Liceo este medio dialogó con su capitán Tao Correa Llano . Recordemos, que Los Liceístas ganaron su pasaje a la gran final del Torneo del Interior "B", tras vencer, en una de las llaves semifinales a Universitario de Tucumán, por 34-36.

A nivel local por el Top Ocho en la última fecha disputada no jugaron y su partido fue aplazado para el sábado 6 de septiembre, porque el rival es Marista, que jugará uno de los cuartos de final, pero del TDI "A", rente a El Tala de Córdoba.

Liceo venía como topadora en torneo local, pero en la dos fechas locales anteriores, frenó su rumbo arrollador, porque cayó ante Banco Mendoza (20-22) y después frente a Teqüe por (45-47).

¿Cómo está Liceo a la gran final?

"¡Llegamos completos por suerte!", comenta Estanislao "Tao" Correa Llano, capitán de Liceo de Mendoza antes de iniciar la charla, corta pero fructífera con Los Andes sobre lo que será la final del TDI "B" en la ciudad de Tucumán.

Acerca de la semifinal ante Universitario, Tao, recordó: “El partido de semis ante Universitario ganamos, porque supimos estar metidos en el juego hasta el último momento. Si bien siempre estuvimos abajo en el marcador, nunca el rival se nos despegó mucho en el marcador, y siempre nos mantuvimos en el partido y esto nos dio aire, sabíamos que en algún momento se iba abrir y revertiríamos la situación, cuando lo hicimos, supimos pegar en el momento justo y ganamos”.

Luego añadió: "Llegamos de un par de partidos complicados, en los que nos costó hacer pie, pero el equipo está muy bien. Tenemos un grupo tremendo y muy unido. La última semana nos tocó descansar, nos vino bien para recuperarnos y tener semanas fuertes de entrenamiento, y creo que las tuvimos y entrenamos en un nivel muy alto".

“Lo mejor que tenemos-dijo Tao- es que es a diferencias de temporadas anteriores se ha hecho un grupo unido, lindo y grande. Tenemos más de 24 jugadores de nivel que entran siempre dispuestos para entrar a jugar. Además, se hizo un cambio de mentalidad muy grande si lo comparamos a años anteriores, en cuanto a la seriedad en los entrenamientos y en el entrenamiento personal de cada uno. Por todo esto todos los chicos están a la altura de jugar en primera, jugar todos los fines de semana y estar en partidos como nos tocó en semis ante Universitario de Tucumán"

Respecto a la final ante Tucumán Rugby, el capitán puntualizó: “hemos estado viendo como juega Tucumán Rugby, juega un poco más de mano, no es tan físico como el juego que propuso Universitario de Tucumán en la semifinal. Será entretenido el partido, abierto y se lo llevará el que se equivoque menos, el que esté más concentrado la mayor cantidad de tiempo. Es un equipo que juega como nos gusta jugar a nosotros, por eso me imagino una final intensa y entretenida”.

Consultado de cómo es capitanear a Liceo, Correa Llano puntualizó: “Es fácil porque hay varios jugadores más grandes que me ayudan a desempeñar bien este rol, lo disfruto mucho y hay otros más jóvenes que inyectando su energía en entrenamiento y partidos hacen que este liderazgo sea llevado de la mejor forma. Lo estoy disfrutando bastante""