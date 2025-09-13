13 de septiembre de 2025 - 09:25

Rugby: El resto del camino del seleccionado mayor argentino en el Championship

Para culminar este certamen, en la ruta del team nacional de rugby vienen dos fechas ante el XY de los Springboks en África

Rugby. En La previa al match ante Australia el mendocino Rodrigo Isgró

Rugby. En La previa al match ante Australia el mendocino Rodrigo Isgró

Foto:

UAR
Rugby. El mendocino Juan Martín González se escapa con la guinda

Rugby. El mendocino Juan Martín González se escapa con la guinda

Foto:

UAR
Rugby. Rodrigo Isgró ante Australia

Rugby. Rodrigo Isgró ante Australia

Foto:

UAR
Rugby. EL DT de Los Pumas Felipe Contepomi llegando al estadio

Rugby. EL DT de Los Pumas Felipe Contepomi llegando al estadio

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Rugby. Rodrio Isgró corre junto a sus compañeros backs

Rugby: Argentina visita en Sidney a Australia, en busca de su segundo triunfo en este Championship

Por Gonzalo Tapia
rugby: ante australia estaran rodrigo isgro y juan gonzalez

Rugby: Ante Australia estarán Rodrigo Isgró y Juan González

Por Gonzalo Tapia

El combinado argentino cerró su gira por Australia con el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship que se celebró en el Allianz Stadium de la ciudad de Sidney y ahora deberán enfocarse en la recta final del certamen que los emparejará con Sudáfrica a lo largo de dos fines de semana.

santiago chocobares pumas
Santiago Chocobares de gran nivel en la victoria de Los Pumas ante los Wallabies

Santiago Chocobares de gran nivel en la victoria de Los Pumas ante los Wallabies

Los Pumas lograron un vibrante triunfo por 28 a 26 ante los Wallabies para tomarse revancha de lo acontecido el pasado fin de semana. El equipo conducido por Felipe Contepomi nuevamente tuvo un enorme primer tiempo, pero no aprovechó su momento y sufrió por demás en el complemento producto de una amarilla de Santiago Carreras (máximo anotador de la competencia).

Argentina había desembarcado a este juego contra los australianos con un triunfo y dos derrotas. Inició el certamen con un traspié por 24-41 ante All Blacks, pero logró inmediatamente una victoria histórica tras vencer a los neozelandeses por primera vez en el país: ganaron 29-23 en Buenos Aires.

La gira por territorio australiano no empezó del mejor modo, porque fueron superados 28-24 por el dueño de casa en un partido que parecían tener controlado..

A su término, se jugó un partido clave para las aspiraciones argentinas: Sudáfrica se impuso 43-10 como visitante ante Nueva Zelanda en el Wellington Regional Stadium, en la que fue la peor derrota de la historia de los All Blacks. El duelo que dejó más claro el panorama de la tabla de posiciones en el certamen. Previamente, los neozelandeses habían vencido 24-17 a los Springboks en Auckland.

Tras la gira por territorio australiano, los dirigidos por Felipe Contepomi deberán afrontar dos presentaciones seguidas contra los sudafricanos.

try de julian montoya
Try de Julián Montoya

Try de Julián Montoya

El sábado 27 de septiembre, desde las 00.10 de la mañana de Argentina, visitarán a los locales en el Kings Park Stadium de la ciudad de Durban. Una semana más tarde, el sábado 4 de octubre, los argentinos oficiarán de locales en el Twickenham Stadium de Londres a partir de las 10 de la mañana de Argentina.

Hay que tener presente que el representativo albiceleste viene de conseguir en al edición 2024 la mejor actuación en el Championship desde que se unieron a este certamen que reúne a las potencias del hemisferio en 2012. Si bien quedaron en la tercera ubicación, sumaron 14 unidades tras vencer a los tres seleccionados en el mismo año.

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: 29-23 Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: 24-28 Australia en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: 28-26 Australia en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra)

TODAS LAS ACTUACIONES EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP

2012: 4ª posición (4 puntos: 5 derrotas - 1 empate - 2 punto bonus defensivos)

2013: 4ª posición (2 puntos: 6 derrotas - 2 puntos bonus defensivos)

2014: 4ª posición (7 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 3 puntos bonus defensivos)

2015: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus)

2016: 4ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 5 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2017: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2018: 4ª posición (8 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas)

2019: 4ª posición (2 puntos: 3 derrotas - 2 puntos bonus defensivo)

2020: 2ª posición (8 puntos: 1 triunfo - 2 empates - 1 derrota)*

2021: 4ª posición (0 puntos: 6 derrotas)

2022: 4ª posición (9 puntos: 2 triunfos - 4 derrotas - 1 punto bonus)

2023: 3ª posición (5 puntos: 1 triunfo - 2 derrotas - 1 punto bonus defensivo)

2024: 3ª posición (14 puntos: 3 triunfos - 3 derrotas - 1 punto bonus - 1 punto bonus defensivo)

* Participaron tres selecciones por la pandemia

