Rugby: Un rugbier argentino falleció en pleno partido en Paraguay

Esteban Racca se desvaneció en pleno partido de rugby; la autopsia señaló que tuvo un gran golpe en la cabeza en ese juego

Rugby. Un jugador de rugby de nacionalidad argentina dejó de existir en pleno partido de la división intermedia del torneo metropolitano de la ciudad de Asunción.

Rugby. Un jugador de rugby de nacionalidad argentina dejó de existir en pleno partido de la división intermedia del torneo metropolitano de la ciudad de Asunción.

El jugador argentino del Old King Club de Paraguay, Esteban César Racca, falleció a los 41 años tras desvanecerse en pleno partido de rugby.

En un partido disputado en las instalaciones de la Unión de Rugby de Paraguay, el jugador se desplomó en pleno encuentro y, a pesar de la asistencia inmediata de cuerpo médico y compañeros, falleció.

Ambos clubes deberán entregar las grabaciones completas del partido para observar si durante el mismo hubo algún tipo de acción antideportiva que pudiera tener que ver con el fallecimiento del rugbier.

Desde la URP lanzaron un comunicado en el que expresan “nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”.

Asimismo, el Old King Club publicó: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansa en paz, hermano de la ovalada”.

