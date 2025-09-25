Liga Profesional: Sin margen de error, Godoy Cruz buscará aire en Boedo

El Tomba necesita una victoria para recuperar la confianza. Este sábado, el equipo de Ribonetto visitará a San Lorenzo con cambios obligados en el once titular.

El Tomba trabajó en su predio de cara a su compromiso con el Cuervo.

Godoy Cruz afrontará una nueva y difícil parada en la Liga Profesional con una consigna ineludible: sumar de a tres. Aunque aún quedan varias fechas por disputarse, el margen de error es cada vez más estrecho, y el equipo mendocino lo sabe. Cada punto cuenta, y ganar se vuelve una necesidad urgente dadas las circunstancias en las que se encuentra en la tabla.

Este sábado desde las 16.45, el conjunto dirigido por Walter Ribonetto visitará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en el marco de la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Será un duelo clave para las aspiraciones del Expreso, que viene de empatar en el renovado estadio Feliciano Gambarte, donde todavía no logró festejar ante su gente. En ese escenario disputó seis partidos: perdió tres y empató los restantes.

En su última presentación, el Tomba protagonizó un flojo primer tiempo ante Instituto de Córdoba (dirigido por un viejo conocido, Daniel "el Gato" Oldrá, emblema histórico del club tombino) y se fue al descanso 0 a 1. Si bien mejoró en el complemento, el equipo de Ribonetto dejó más dudas que certezas en cuanto al rendimiento colectivo.

image El Expreso tendrá una parada difícil en Boedo. @ClubGodoyCruz Consciente del bajo nivel, el técnico realizó tres modificaciones al inicio del segundo tiempo que le cambiaron la cara al equipo. Es probable que estos cambios se mantengan en la formación inicial frente al Ciclón, que llega al encuentro tras igualar con Independiente en Avellaneda y se ubica quinto en la tabla. Godoy Cruz, en cambio, marcha 13º y necesita empezar a sumar con urgencia.

De cara al duelo en Boedo, el DT tendrá una baja obligada, el defensor Mateo Mendoza no podrá estar, ya que alcanzó la quinta amarilla en el partido ante Instituto y deberá cumplir una fecha de suspensión. En su lugar ingresaría Lucas Arce, quien recuperaría la titularidad.