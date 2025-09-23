Leve condena para el policía de élite que mató a su mujer de forma "accidental" en Godoy Cruz

Luego de un jurado popular encontrara culpable al exintegrante del grupo especial GES Franco Nicolás Cuello (32) , la justicia lo condenó por la muerte “accidental” de Valeria Ramírez (26) , su mujer y madre de sus dos hijos.

Un jurado popular determinó que el policía asesinó de forma accidental a su pareja en Godoy Cruz

Esta mañana durante la audiencia de cesura, el juez el juez técnico Alejandro José Miguel fijó una pena para Cuello de 4 años y 8 meses de prisión y el doble de inhabilitación para ser funcionario público por el delito de “homicidio culposo” , delito que tiene penas de hasta 6 años de cárcel.

De esta forma, el ex integrante de cuerpo de élite de la Policía de Mendoza esquivó la condena de prisión perpetua que había solicitado durante los alegatos el jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo.

El acusador había pedido al jurado que lo declarara culpable, pero por “ homicidio agravado por ser cometido por un hombre en perjuicio de una mujer en contexto de violencia de género , agravado por el uso de arma de fuego”, es decir, femicidio .

Pero los doce integrantes del jurado, entendieron que le había quitado la vida a su mujer de forma accidental, mientras manipulaba su arma reglamentaria. Durante los alegatos, las partes nunca hablaron de esta posibilidad.

De este modo, el tribunal también desechó la postura de los abogados defensores -Leonardo Pascón y Federico Yunes- quienes solicitaron que declararan inocente a Cuello, enarbolando la hipótesis de que no fue el ex policía quien disparó, sino su hijo de cuatro años, que en una declaración en cámara Gesell, afirmó que su padre le había disparado a su madre. Incluso, inicialmente, tras la muerte de Valeria, el acusado había señalado a su hijo.

El confuso hecho ocurrió el viernes 5 de noviembre del 2022 en una vivienda del barrio La Gloria, de Godoy Cruz, donde la pareja vivía con sus hijos. Valeria Ramírez recibió un disparo y fue trasladada con una herida grave al hospital Central.

Su pareja, Franco Cuello, declaró, en un primer momento, que estaba limpiando su arma reglamentaria en su casa y en un descuido su hijo de 4 años la tomó y la accionó hiriendo a su mamá de un disparo.

La mujer estuvo internada varias horas, en las que los médicos intentaron salvarle la vida, pero a las 2 de la mañana del sábado informaron que la joven había fallecido.

A la par, el relato de que el menor había disparado comenzó a desmoronarse y horas después Franco Cuello habría confirmado que en realidad él había realizado el disparo y quedó detenido.