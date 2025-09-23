Por amenaza de bomba, evacuaron el edificio de la Municipalidad de Capital

Un hombre alertó este mediodía sobre un presunto artefacto explosivo. La Policía de Mendoza trabaja en el lugar, sin reporte de incidentes.

Evacuación del edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por amenaza de bomba

Una amenaza de bomba en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza generó revuelo este martes al mediodía y obligó a evacuar de inmediato a todo el personal.

Desde las 12 del martes, empleados y funcionarios permanecen en la vereda y en el parque Cívico, mientras actúan los efectivos de la Policía. La calle 9 de Julio quedó cortada hasta culminar los trabajos.

Aparentemente, un hombre alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio. Algunos testimonios indican que habría señalado el ascensor y otros, el baño. Sin embargo, nada se halló.