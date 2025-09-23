Al empresario sanjuanino lo asesinaron en Las Heras para robarle la camioneta

La imputación que recayó sobre Matías Alonso (32) indica que a Sergio Nacenta (59) lo mataron para ocultar el móvil del crimen: el robo de la Toyota Hilux en la que fue encontrado sin vida.

La imputación que recayó sobre Matías Alonso (32) indica que al empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta (59) lo mataron para ocultar el móvil del crimen: el robo de la Toyota Hilux en la que fue encontrado sin vida el pasado sábado en Las Heras.

Ayer por la tarde, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a Alonso por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

Según explicó una fuente que trabaja en el caso, Alonso habría disparado contra el empresario de San Juan para robarle la camioneta Toyota Hilux gris, pero sin lograr su objetivo, por eso la imputación es por tentativa de robo agravado.

Tras ser imputado y por orden de la fiscal, el sospechoso fue trasladado al penal provincial sin prestar declaración.

El crimen del sanjuanino Nacenta se produjo aproximadamente a la 1 de la mañana del sábado 20 de septiembre. La víctima fue hallada sin vida dentro de su camioneta, en El Algarrobal, Las Heras, a un costado de calle Paso Hondo. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo.