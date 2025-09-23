Al empresario sanjuanino lo asesinaron en Las Heras para robarle la camioneta

La imputación que recayó sobre Matías Alonso (32) indica que al empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta (59) lo mataron para ocultar el móvil del crimen: el robo de la Toyota Hilux en la que fue encontrado sin vida el pasado sábado en Las Heras.
Ayer por la tarde, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a Alonso por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.
Según explicó una fuente que trabaja en el caso, Alonso habría disparado contra el empresario de San Juan para robarle la camioneta Toyota Hilux gris, pero sin lograr su objetivo, por eso la imputación es por tentativa de robo agravado.
Tras ser imputado y por orden de la fiscal, el sospechoso fue trasladado al penal provincial sin prestar declaración.
Prensa Seguridad
Cómo fue el asesinato del empresario sanjuanino en Las Heras
El crimen del sanjuanino Nacenta se produjo aproximadamente a la 1 de la mañana del sábado 20 de septiembre. La víctima fue hallada sin vida dentro de su camioneta, en El Algarrobal, Las Heras, a un costado de calle Paso Hondo. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo.
Matías Exequiel Alonso Jara fue detenido el domingo durante un operativo llevado a cabo en el barrio Santo Tomás de Aquino, cerca del sitio del asesinato.
Durante el allanamiento de su domicilio, efectivos de la División Homicidios secuestraron dos teléfonos celulares, un cañón tipo carabina calibre 22 milímetros, cargadores, una mira telescópica y otras piezas de armas de fuego.
Un elemento central para la investigación es que Nacenta estaba hablando por teléfono a través del sistema Bluetooth de su vehículo en el momento del crimen. Los detectives estiman que una joven pudo haberlo guiado hasta el sector, cercano a un asentamiento, donde se produjo la emboscada. Debido a esta conexión, el padre de la menor, Alonso Jara, se constituyó como el principal sospechoso.
Fuentes judiciales indicaron que la fiscal Lazo ordenó peritar el teléfono celular de la víctima para reconstruir sus últimos contactos y movimientos, además de relevar cámaras de seguridad y continuar tomando declaraciones.
Alonso Jara posee un extenso historial delictivo, con condenas previas por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas, portación ilegal de arma y coacciones. Había recuperado la libertad en junio de 2024 tras cumplir una pena unificada.