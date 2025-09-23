23 de septiembre de 2025 - 11:28

Al empresario sanjuanino lo asesinaron en Las Heras para robarle la camioneta

La imputación que recayó sobre Matías Alonso (32) indica que a Sergio Nacenta (59) lo mataron para ocultar el móvil del crimen: el robo de la Toyota Hilux en la que fue encontrado sin vida.

El empresario sanjuanino Sergio Nacenta (59) fue asesinado en Las Heras: lo hallaron con un balazo en la espalda a bordo de una camioneta

El empresario sanjuanino Sergio Nacenta (59) fue asesinado en Las Heras: lo hallaron con un balazo en la espalda a bordo de una camioneta

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Leé además

Crimen en Las Heras: detuvieron a un sospecho.

Imputaron al único detenido por el crimen del empresario sanjuanino en Las Heras

Por Redacción Policiales
El empresario sanjuanino Sergio Nacenta (59) fue asesinado en Las Heras

Investigan si el empresario asesinado en Las Heras cruzó mensajes con la hija de 13 años del detenido

Por Oscar Guillén

Ayer por la tarde, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo imputó a Alonso por el delito de “homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.

Según explicó una fuente que trabaja en el caso, Alonso habría disparado contra el empresario de San Juan para robarle la camioneta Toyota Hilux gris, pero sin lograr su objetivo, por eso la imputación es por tentativa de robo agravado.

Tras ser imputado y por orden de la fiscal, el sospechoso fue trasladado al penal provincial sin prestar declaración.

Crimen en Las Heras: detuvieron a un sospecho
Crimen en Las Heras: imputaron a Mat&iacute;as Alonso por el homicidio de Sergio Nacenta.

Crimen en Las Heras: imputaron a MatíasAlonso por el homicidio de Sergio Nacenta.

Cómo fue el asesinato del empresario sanjuanino en Las Heras

El crimen del sanjuanino Nacenta se produjo aproximadamente a la 1 de la mañana del sábado 20 de septiembre. La víctima fue hallada sin vida dentro de su camioneta, en El Algarrobal, Las Heras, a un costado de calle Paso Hondo. Presentaba un disparo en el costado izquierdo de su cuerpo.

Matías Exequiel Alonso Jara fue detenido el domingo durante un operativo llevado a cabo en el barrio Santo Tomás de Aquino, cerca del sitio del asesinato.

Durante el allanamiento de su domicilio, efectivos de la División Homicidios secuestraron dos teléfonos celulares, un cañón tipo carabina calibre 22 milímetros, cargadores, una mira telescópica y otras piezas de armas de fuego.

Un elemento central para la investigación es que Nacenta estaba hablando por teléfono a través del sistema Bluetooth de su vehículo en el momento del crimen. Los detectives estiman que una joven pudo haberlo guiado hasta el sector, cercano a un asentamiento, donde se produjo la emboscada. Debido a esta conexión, el padre de la menor, Alonso Jara, se constituyó como el principal sospechoso.

Fuentes judiciales indicaron que la fiscal Lazo ordenó peritar el teléfono celular de la víctima para reconstruir sus últimos contactos y movimientos, además de relevar cámaras de seguridad y continuar tomando declaraciones.

Alonso Jara posee un extenso historial delictivo, con condenas previas por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, amenazas agravadas, portación ilegal de arma y coacciones. Había recuperado la libertad en junio de 2024 tras cumplir una pena unificada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lugar del choque entre conductor alcoholizado y un ciclista en Dorrego 

Borracho y con licencia vencida hace cuatro años, atropelló a un ciclista en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Sergio Mariano Nacenta, empresario sanjuanino asesinado en Las Heras

Quién era el empresario sanjuanino asesinado de un tiro en Las Heras

Por Redacción Policiales
Detuvieron a un sospecho por el crimen de Las Heras.

Hombre hallado muerto en Las Heras: detuvieron a un sospechoso con frondoso prontuario

Por Redacción Policiales
el empresario sanjuanino Sergio Mariano Nacenta fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta.  Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Crimen en Las Heras: un hombre fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta

Por Redacción