Quién era el empresario sanjuanino asesinado de un tiro en Las Heras

Sergio Mariano Nacenta, un empresario agropecuario sanjuanino de 59 años, fue hallado asesinado el fin de semana dentro de su camioneta con un disparo en la espalda, en Las Heras. Por el homicidio, hay un hombre mendocino detenido con extenso prontuario , entre delitos por tentativa de homicidio agravado, lesiones y amenazas.

Nacenta era oriundo de Pocito , San Juan, donde residía junto a su familia. Según Diario de Cuyo, era titular de la empresa “ Semillas Nacenta ”, dedicada a la exportación de semillas, y también propietario de campos en San Luis, donde combinaba la producción agrícola con la cría de ganado.

Su trayectoria lo posicionaba como un referente del sector agropecuario en la región cuyana, con negocios en varias provincias.

Según trascendió, su presencia en Mendoza estaba vinculada a un viaje de negocios realizado el viernes por la noche, que nunca pudo concretarse tras el fatal desenlace.

El hallazgo sin vida de Sergio Nacenta se conoció cerca de la 1.15 del sábado , cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una camioneta caída en un zanjón, en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero (Las Heras).

Ministerio de Seguridad y Justicia

Al llegar, efectivos constataron que el conductor presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, además de un impacto de bala en la ventanilla trasera izquierda del vehículo.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 21, a cargo de la fiscal Andrea Lazo, con intervención de la UFI de Homicidios.

Tras una exhaustiva investigación, personal de la División Homicidios de Investigaciones irrumpió en una casa del barrio Santo Tomás de Aquino, en la zona de El Algarrobal, donde lograron detener a Matías Exequiel Alonso Jara (32), señalado como el principal sospechoso.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad y Justicia, Alonso Jara posee un frondoso prontuario que incluye causas por amenazas coactivas, coacciones agravadas con armas de fuego, homicidio en grado de tentativa, violación de domicilio y lesiones agravadas, entre otros delitos.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró dos celulares de interés para la causa, un tubo cañón calibre 22 mm, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica y diversos elementos de un arma de fuego.

El procedimiento fue autorizado por la jueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado en turno. La fiscalía busca ahora determinar si Alonso Jara actuó solo o formaba parte de una organización delictiva, y qué vínculo pudo haber tenido con Nacenta.