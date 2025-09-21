21 de septiembre de 2025 - 19:58

Hombre hallado muerto en Las Heras: detuvieron a un sospechoso con frondoso prontuario

Sergio Mariano Nacento fue encontrado muerto de un disparo en el interior de su camioneta.

Detuvieron a un sospecho por el crimen de Las Heras.

Detuvieron a un sospecho por el crimen de Las Heras.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El sábado a las 1.15, la Policía de Mendoza fue notificada sobre la existencia de una camioneta caída a un zanjón, ubicada en calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en Las Heras. La alerta al 911 fue derivada por la operadora del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Una vez en el lugar, personal policial constató que el conductor de la camioneta aún se encontraba en el interior del vehículo. También observó un impacto de arma de fuego en la ventana trasera del lado izquierdo del rodado.

Un hombre fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta
Un hombre fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta

Un hombre fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta

Luego, el conductor fue identificado como Nacenta Sergio Mariano, un empresario sanjuanino de 59 años. El hombre presentaba una herida de arma de fuego en la espalda.

Acto seguido, personal de la División Homicidios realizó un allanamiento autorizado vía telefónica relacionado al posible autor.

La captura del sospechoso

Tras una exhaustiva investigación, los efectivos contando con la autorización judicial irrumpieron en una vivienda ubicada en el interior del B° Santo Thomas de Aquino, zona de El Algarrobal, departamento de Las Heras.

Crimen en Las Heras: detuvieron a un sospecho
Crimen en Las Heras: detuvieron a un sospecho.

Crimen en Las Heras: detuvieron a un sospecho.

En el lugar se logró la detención del ciudadano M. E. A. J. (32), quien cuenta con un frondoso prontuario, por delitos tales como:

  • Av. Amenazas coactivas en concurso real con amenazas simples.
  • Av. Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego.
  • Av. homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
  • Coacciones agravadas por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, todo en concurso real.
  • Av. lesiones agravadas por el uso de arma de fuego.
  • Av. coacciones.
  • Otros delitos.

Además, la Policía le secuestró al sospechoso:

  • Dos teléfonos celulares de interés para la causa.
  • Un tubo cañón calibre 22 mm. tipo carabina marca Batan.
  • Una caja de mecanismo de disparo.
  • Tres cargadores.
  • Dos resortes recuperadores de gases.
  • Una mira telescópica.
  • Elementos básicos y esenciales de un arma de fuego.
