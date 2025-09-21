Un hombre de 43 años murió en Guaymallén tras salir despedido de su moto y ser embestido por un auto

La víctima fue identificada como Héctor Domínguez. Tras perder el control del rodado, impactó contra el muro de contención y salió despedido hacia el carril contrario.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este sábado por la noche en Guaymallén y dejó como saldo la muerte de un motociclista de 43 años. El hecho se registró alrededor de las 20.10 sobre la avenida Ricardo Videla, en la curva ubicada frente al supermercado Oscar David.

La víctima fue identificada como Héctor Domínguez, quien conducía una moto Bajaj Rouser 150cc negra en dirección de norte a sur.

Por razones que aún investiga la Policía de Mendoza, perdió el control del rodado, impactó contra el muro de contención y salió despedido hacia el carril contrario, donde fue embestido por un automóvil Mini Cooper conducido por una mujer de 34 años.

Hasta el lugar llegó personal policial y una ambulancia del SEC, cuyo médico de guardia constató el deceso del motociclista en el sitio. En tanto, la Oficina Fiscal de la jurisdicción quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.