20 de septiembre de 2025 - 09:56

Crimen en Las Heras: un hombre fue hallado muerto de un disparo dentro de una camioneta

La víctima fue encontrada sin vida en el asiento del conductor de su vehículo con un disparo que, según fuentes policiales, ingresó por la ventanilla.

Por Redacción

Un hombre fue encontrado asesinado a balazos en el interior de una camioneta durante la madrugada de este sábado, en Las Heras. El hallazgo tuvo lugar cerca de la 1 a.m. en la zona de El Algarrobal.

Según fuentes policiales, fueron los propios vecinos quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo detenido en la vía pública en circunstancias sospechosas. Al llegar al lugar, los efectivos confirmaron que en el interior se encontraba un hombre sin vida, con una herida de arma de fuego en el cuerpo. Se determinó que el disparo habría ingresado por la ventanilla del lado del conductor.

De inmediato, un equipo de la División Homicidios de Investigaciones se trasladó a la escena para comenzar con las pericias correspondientes. Personal de Policía Científica se sumó a las tareas para recolectar pruebas y en el interior del rodado se secuestró documentación de la víctima y del rodado.

Trabaja Delitos Complejos, UID Las Heras y científica. Interviene Dr. Aubone de Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras, dispone trabaje personal homicidios, UID, científica y actuaciones de rigor.

