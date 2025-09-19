Un incendio en Las Heras dejó daños totales en dos viviendas

El siniestro ocurrió hace unas horas en calle Perú y Luján, del departamento de Las Heras.

Este viernes, alrededor de las 15:24, se desató un incendio en la calle Perú y Luján, en la zona de un campo Inculto, en el departamento de Las Heras. Varios llamados a la línea de emergencia 911 alertaron sobre el fuego y la cercanía de varias viviendas.

El siniestro requirió el apoyo del personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Las Heras y del Cuartel Central. Lograron sofocar el fuego y confirmaron que el siniestro causó daños totales en dos viviendas de la zona.