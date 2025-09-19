19 de septiembre de 2025 - 20:01

Un incendio en Las Heras dejó daños totales en dos viviendas

El siniestro ocurrió hace unas horas en calle Perú y Luján, del departamento de Las Heras.

El incendio requirió el apoyo del personal de Bomberos Voluntarios de departamento de Guaymallén, Las Heras y del Cuartel Central.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes, alrededor de las 15:24, se desató un incendio en la calle Perú y Luján, en la zona de un campo Inculto, en el departamento de Las Heras. Varios llamados a la línea de emergencia 911 alertaron sobre el fuego y la cercanía de varias viviendas.

El siniestro requirió el apoyo del personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Las Heras y del Cuartel Central. Lograron sofocar el fuego y confirmaron que el siniestro causó daños totales en dos viviendas de la zona.

Mientras autoridades trabajaban en el lugar, un ciudadano de 41 años, a bordo de una camioneta EcoSport, colisionó con el móvil 4080 de la policía que estaba realizando los cortes de tránsito, provocando daños en el lado derecho del vehículo oficial. El hecho es investigado por la Oficina Fiscal de la jurisdicción de la Comisaría 16°, en Las Heras.

