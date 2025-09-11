Un incendio provocó daños totales en un departamento y afectó a otros dos en Guaymallén

El siniestro ocurrió en un complejo ubicado en calle Astorga. Las causas de las llamas aún están siendo investigadas.

Un incendio de gran magnitud se desató en horas de la tarde de este jueves en un complejo ubicado sobre calle Astorga, en el departamento de Guaymallén, provocando daños totales en un departamento y afectando a otros dos.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro provocó daños totales en uno de los departamentos, mientras que los otros dos resultaron parcialmente afectados, especialmente en los techos.

Uno de los inmuebles era habitado por un joven de 32 años, hijo de la propietaria, mientras que el otro se encontraba desocupado al momento del hecho.

Vecinos alertaron a la línea de emergencias 911, lo que permitió una rápida intervención de efectivos policiales y de los Bomberos del Cuartel Central, junto con Bomberos Voluntarios de Guaymallén. Tras un intenso trabajo, lograron controlar y sofocar las llamas.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Las causas del incendio están siendo investigadas.