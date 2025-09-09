Volcó y se incendió un camión: el chofer murió calcinado tras quedar atrapado en la cabina

Este martes por la mañana, ocurrió un accidente en la provincia de Corrientes . Un camión volcó y cayó de un puente vial en Paso de Los Libres. El chofer del vehículo murió tras quedar atrapado por el impacto del choque y el posterior incendio en la cabina .

Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa

Accidente fatal en San Rafael: un joven de 27 años murió tras un vuelco en la Ruta 143

El siniestro aconteció sobre un tramo alto de la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 443.

El camión, que pertenecía a la empresa cordobesa ELTA, transportabaEl roda varios automóviles cero kilómetro destinados a concesionarias de la región.Tras el vuelco, el fuego se desató y se propagó rápidamente, alcanzando a la cabina y a los vehículos que transportaba.

Impactante incendio de un camión mosquito que transportaba varios autos que cayó a un zanjón y se incendió en Corrientes. Ocurrió en la Ruta Nacional 14 departamento de Paso de los Libres, a unos 30 kms. del río Uruguay. pic.twitter.com/n9sQD9XtYM

Debido a la gran magnitud de las llamas, varias dotaciones de bomberos tuvieron que asistir y pudieron controlar el fuego.

Según el testimonio de testigos “lo primero que explotó fue la cabina”, dato que la la jefa de Bomberos de Parada Pucheta, Silvina Pereyra, confirmó a la radio local LT 17. Y comentó que en medio de los trabajos, los bomberos encontraron "al chofer, fallecido en cabina".

El cuerpo del conductor fue entregado por el equipo de bomberos a la justicia para su identificación y su posterior traslado a la morgue. La identidad de la victima aún no ha sido comunicada.

El tránsito de la ruta estuvo cortado por varias horas mientras policías y equipos de criminalística realizaban las pericias para determinar las causas del siniestro y del incendio.