24 de agosto de 2025 - 18:27

Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa

Ocurrió el sábado, cuando un micro de línea impactó de atrás a la combi, que llevaba un carro con bicicletas y cuatro pasajeras. Una mujer sufrió una grave fractura.

Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa.

Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un colectivo embistió de atrás a una combi que llevaba un carro con bicicletas de una asociación ciclística. Tres mujeres que viajaban en la combi y el acompañante del chofer del colectivo, resultaron con lesiones.

Leé además

Volvió a avivarse el incendio forestal en Las Catitas (Gentileza Enzo González)

El incendio forestal en Las Catitas lleva tres días activo y se suma un nuevo siniestro en La Dormida

Por Enrique Pfaab
Después de 12 horas de trabajo, lograron contener el incendio de campo en Las Catitas (Gentileza para Los Andes)

Tras 12 horas de trabajo, lograron contener el incendio de campo en Santa Rosa

Por Enrique Pfaab

El accidente se produjo cerca de las 18 del sábado en el kilómetro 934 de la ruta 7, en el distrito de La Dormida, en Santa Rosa.

Los dos vehículos circulaban con dirección hacia el oeste y cuando supuestamente el colectivo intentó el sobrepaso, impactó contra el carro con bicicletas.

La información oficial indicó que una combi Mercedes Benz blanca, dominio IYN-283, conducida por Nahuel Marcelo Azcurra Flores (28), domiciliado en Rivadavia, fue embestida por un micro Scania de la empresa Nueva Chevallier, dominio AA533JP, que era guiado por Claudio Ernesto Robles González (53), oriundo de Córdoba capital.

Accidente La Dormida 2
Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa

Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa

La combi circulaba hacia el oeste transportando el carro con bicicletas y cuatro pasajeros.

Cuando el micro intentó el sobrepaso, impactó el carro lo que provocó daños considerables y lesiones en tres mujeres mayores que viajaban en la combi, pertenecientes a la agrupación ciclista "Las Golondrinas".

En tanto, en el colectivo viajaban 23 pasajeros que resultaron ilesos, pero el chofer acompañante sufrió algunas lesiones.

Primero los heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa. Una de las mujeres heridas debió ser trasladada al Hospital Perrupato, debido a que presentaba una fractura de cadera. El resto de los heridos sufrió lesiones leves.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Incendio forestal fuera de control en Las Catitas, Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Intentan controlar un feroz incendio rural en Santa Rosa

Por Enrique Pfaab
Recuperaron caballos robados en Santa Rosa (Ministerio de Seguridad) 

Encontraron nueve caballos robados escondidos en un baldío de Santa Rosa

Por Enrique Pfaab
Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años.

Un joven fue agredido en una fiesta de 15 años: tras quedar internado, ya fue dado de alta

Por Redacción Policiales
La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones.

Ciudad: desmantelaron una empresa que estafó a clientes por más de $14 millones

Por Redacción Policiales