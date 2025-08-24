Un colectivo embistió de atrás a una combi que llevaba un carro con bicicletas de una asociación ciclística . Tres mujeres que viajaban en la combi y el acompañante del chofer del colectivo, resultaron con lesiones .

El accidente se produjo cerca de las 18 del sábado en el kilómetro 934 de la ruta 7, en el distrito de La Dormida, en Santa Rosa .

Los dos vehículos circulaban con dirección hacia el oeste y cuando supuestamente el colectivo intentó el sobrepaso, impactó contra el carro con bicicletas.

La información oficial indicó que una combi Mercedes Benz blanca , dominio IYN-283, conducida por Nahuel Marcelo Azcurra Flores (28), domiciliado en Rivadavia, fue embestida por un micro Scania de la empresa Nueva Chevallier, dominio AA533JP, que era guiado por Claudio Ernesto Robles González (53), oriundo de Córdoba capital.

La combi circulaba hacia el oeste transportando el carro con bicicletas y cuatro pasajeros.

Una combi con integrantes de una asociación ciclística sufrió un accidente en Santa Rosa

Cuando el micro intentó el sobrepaso, impactó el carro lo que provocó daños considerables y lesiones en tres mujeres mayores que viajaban en la combi, pertenecientes a la agrupación ciclista "Las Golondrinas".

En tanto, en el colectivo viajaban 23 pasajeros que resultaron ilesos, pero el chofer acompañante sufrió algunas lesiones.

Primero los heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa. Una de las mujeres heridas debió ser trasladada al Hospital Perrupato, debido a que presentaba una fractura de cadera. El resto de los heridos sufrió lesiones leves.