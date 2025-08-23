23 de agosto de 2025 - 10:16

Tras 12 horas de trabajo, lograron contener el incendio de campo en Santa Rosa

Un incendio afectó 60 hectáreas de campo inculto en la vera sur del Río Tunuyán, en Las Catitas, Santa Rosa. El viento complicó el trabajo de los bomberos y Defensa Civil.

Después de 12 horas de trabajo, lograron contener el incendio de campo en Las Catitas (Gentileza para Los Andes)

Por Enrique Pfaab

Un incendio de campos, que se desató a las 13 del viernes, recién logró ser sofocado sobre la madrugada de este sábado y para lograrlo debieron trabajar cuerpos de bomberos de la zona Este, maquinaria y camiones municipales y personal de Defensa Civil.

El incendio afectó 60 hectáreas de campo inculto, al costado de la ruta 153 Sur, a la altura del kilómetro 2,5, sobre el margen Sur del Río Tunuyán, en el distrito de Las Catitas, en Santa Rosa.

El fuego fue detectado apenas pasadas las 13 del viernes y el primer ataque a las llamas fue realizado por personal de Santa Rosa, con palas, zapas , azotadores y mochilas de agua. Al poco tiempo arribaron al lugar dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martin, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF), un camión con personal de Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa, personal de la Subdelegación de Bomberos La Paz y de la Subdelegación de Bomberos Santa Rosa.

La coordinación del operativo de combate de las llamas fue realizado desde una base de Defensa Civil Provincia.

El trabajo de extinción insumió más 12 horas, hasta la 1.40 de la madrugada.

El único herido fue el chofer de una máquina vial de la Municipalidad de Santa Rosa. La máquina, en pleno trabajo, una de las ruedas cayó a un pozo y el operario sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El hombre fue trasladado al a hospital Arenas Raffo, donde se confirmó un fuerte golpe en la cabeza, se le realizaron estudios y fue dado de alta.

En total se quemaron 60 hectárea de malezas altas y flora autóctona. La ayudante fiscal en turno, Marcela Gianzón, ordenó al personal policial de la Subcomisaria Las Catitas, que labre las actuaciones de rigor.

Daniel Hernán Cáceres Ridinof, propietario del puesto Las Cortaderas, afectado por el siniestro, no pudo aportar datos sobre el inicio del fuego ya que no se encontraba en el lugar cuando comenzó el incendio.

