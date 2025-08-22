22 de agosto de 2025 - 08:12

Se prendieron fuego varias cabañas y quinchos en Maipú: daños totales

El incendio ocurrió en esta madrugada de fuertes vientos en Mendoza. No hubo que lamentar lesionados. En Lavalle, además, las llamas afectaron a un taller de carpintería.

Incendio de varias cabañas en Maipú

Foto:

Gentileza / X @silvina_isgro
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio de gran magnitud se desató en horas de la madrugada de este viernes en Maipú, afectando a una decena de cabañas y quinchos. El siniestro, que demandó un amplio despliegue de bomberos, generó alarma entre los vecinos, aunque no se registraron heridos.

Según informaron fuentes policiales, ocurrió en la intersección de las calles Nicolás Serpa y Mirasso. Las llamas comenzaron a la medianoche en una zona de malezas y avanzaron con rapidez hacia varias estructuras cercanas.

El fuego afectó de manera parcial a ocho cabañas (en siete terrenos) que se encontraban deshabitadas, destruyó por completo tres quinchos y redujo a cenizas ocho palmeras. Además, alcanzó una antigua fábrica de conservas, en estado de abandono, que quedó seriamente dañada.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de los cuerpos voluntarios de Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén.

Tras varias horas de intensa labor, los brigadistas lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran hacia otras propiedades en esa zona rural.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación. Se espera que las pericias determinen cómo se originó el fuego.

Incendio en taller de Lavalle

En paralelo, otro incendio se desató en un taller de carpintería, ubicado en Ruta 36 y Rama 3 de Lavalle.

Trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Lavalle con apoyo hídrico del municipio y personal policial de Comisaría. Se desplazaron también los bomberos de Cuartel Central para realizar pericias del lugar. No hubo heridos.

