El electrodoméstico del living que sí o sí hay que desconectar en invierno para evitar un incendio

Un análisis sobre los electrodomésticos que más riesgos generan durante las noches frías y las prácticas seguras para minimizar peligro de electricidad.

Por Andrés Aguilera

En invierno, algunos electrodomésticos del living pueden convertirse en un riesgo serio por fallas en la electricidad, y en el hogar una chispa basta para provocar un incendio. Los especialistas coinciden en que, dentro de las formas más seguras para usar electrodomésticos, la más importante es desconectar el calefactor portátil cuando no se encuentra bajo supervisión.

Estufa y calefactor eléctrico portátil en el living: el aparato más riesgoso en invierno

El calefactor eléctrico portátil, ya sea tipo caloventor o estufa de cuarzo, figura como el principal causante de accidentes domésticos en invierno.

Su alto consumo de energía y la generación de calor intenso en espacios reducidos aumentan la posibilidad de sobrecalentamiento y combustión.

image

Cuando estos aparatos se ubican cerca de cortinas, sillones o alfombras, el riesgo se multiplica. Incluso con un funcionamiento aparentemente normal, el calor constante puede deteriorar fibras textiles y generar ignición sin previo aviso.

Cables, enchufes y conexiones: las señales de alerta para prevenir un incendio

El uso de zapatillas eléctricas, adaptadores o extensiones para alimentar un calefactor es una de las prácticas más peligrosas.

Estos accesorios no siempre soportan la potencia requerida y pueden provocar un sobrecalentamiento en minutos.

Señales como enchufes calientes, olor a quemado, chisporroteos o caída de tensión indican una falla inminente.

image

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación técnica es cortar la energía de inmediato y solicitar una revisión de la instalación por un profesional matriculado.

Mantenimiento, desconexión y elección segura de un calefactor para el living

El mantenimiento preventivo es clave: limpiar rejillas y ventiladores para evitar acumulación de polvo, verificar el estado del cable y controlar que el enchufe esté firme.

Aun así, la desconexión total cuando no hay supervisión es la única forma de eliminar el riesgo.

Optar por modelos con termostato, corte térmico automático y certificación de seguridad eléctrica es fundamental.

Sin embargo, incluso los equipos más modernos requieren un uso responsable: no cubrirlos con ropa, no apoyarlos en superficies inestables y mantenerlos al menos un metro alejados de cualquier material inflamable.

