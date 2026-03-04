Las freidoras de aire se volvieron uno de los electrodomésticos más usados en las cocinas modernas. Sin embargo, muchas personas las utilizan a temperaturas muy altas sin saber que eso puede aumentar el consumo de electricidad . Dentro de las nuevas recomendaciones, especialistas señalan que existe una temperatura ideal que equilibra cocción y gasto eléctrico.

La clave está en no usar siempre los extremos. Ni los 160 °C que pueden alargar demasiado el tiempo de cocción, ni los 200 °C que aumentan el consumo energético. El rango más eficiente suele estar alrededor de 180 °C .

Las freidoras de aire funcionan mediante circulación rápida de aire caliente , similar a un horno de convección. Cuando se usa una temperatura demasiado alta, el equipo necesita mayor potencia para sostener el calor.

Según especialistas en eficiencia energética, 180 °C permite cocinar de forma rápida sin exigir al máximo la resistencia eléctrica , lo que reduce el gasto total de energía.

Ni en 160° ni en 200° a qué temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad (3)

Mantiene un equilibrio entre tiempo y consumo .

Permite que los alimentos se cocinen de forma pareja.

Evita que el aparato funcione constantemente al máximo.

En cambio, cocinar siempre a 200 °C puede hacer que el equipo consuma más electricidad durante el mismo período.

Qué alimentos conviene cocinar a 180 °C

Esta temperatura funciona especialmente bien para la mayoría de los alimentos cotidianos que se preparan en freidora de aire.

Entre los más comunes están:

Papas congeladas o bastones

Milanesas o nuggets

Verduras cortadas

Empanadas pequeñas

Hamburguesas caseras

A 180 °C se logra un dorado uniforme sin resecar el interior.

En muchos casos, cocinar a temperaturas más altas solo reduce unos pocos minutos el tiempo total, pero aumenta el consumo eléctrico del aparato.

Ni en 160° ni en 200° a qué temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad (2)

Cuándo usar temperaturas más altas o más bajas

Aunque 180 °C suele ser el punto más eficiente, hay situaciones donde conviene ajustar la temperatura.

Por ejemplo:

160 °C o menos

Recalentar alimentos

Cocción lenta de verduras

Preparaciones delicadas

200 °C

Dorar la superficie rápidamente

Finalizar una cocción

Alimentos empanados muy gruesos

Usar estas temperaturas de forma puntual evita que la freidora trabaje siempre al máximo.

Otros consejos para gastar menos electricidad con la freidora de aire

Además de elegir bien la temperatura, hay pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia en el consumo.

Algunas recomendaciones prácticas:

No precalentar más de lo necesario

Evitar abrir la canasta constantemente

Cocinar por tandas completas , no porciones pequeñas

Limpiar regularmente la freidora, para que el aire circule mejor

También es importante recordar que las freidoras de aire consumen entre 1200 y 2000 watts, dependiendo del modelo.