4 de marzo de 2026 - 13:40

Ni en 160° ni en 200°: a qué temperatura conviene usar la freidora de aire para gastar menos electricidad

Usar correctamente la temperatura de la freidora de aire puede reducir el consumo eléctrico y mejorar la cocción.

Por Andrés Aguilera

La clave está en no usar siempre los extremos. Ni los 160 °C que pueden alargar demasiado el tiempo de cocción, ni los 200 °C que aumentan el consumo energético. El rango más eficiente suele estar alrededor de 180 °C.

Por qué 180 °C es la temperatura más eficiente

Las freidoras de aire funcionan mediante circulación rápida de aire caliente, similar a un horno de convección. Cuando se usa una temperatura demasiado alta, el equipo necesita mayor potencia para sostener el calor.

Según especialistas en eficiencia energética, 180 °C permite cocinar de forma rápida sin exigir al máximo la resistencia eléctrica, lo que reduce el gasto total de energía.

Este rango logra tres cosas importantes:

  • Mantiene un equilibrio entre tiempo y consumo.

  • Permite que los alimentos se cocinen de forma pareja.

  • Evita que el aparato funcione constantemente al máximo.

En cambio, cocinar siempre a 200 °C puede hacer que el equipo consuma más electricidad durante el mismo período.

Qué alimentos conviene cocinar a 180 °C

Esta temperatura funciona especialmente bien para la mayoría de los alimentos cotidianos que se preparan en freidora de aire.

Entre los más comunes están:

  • Papas congeladas o bastones

  • Milanesas o nuggets

  • Verduras cortadas

  • Empanadas pequeñas

  • Hamburguesas caseras

A 180 °C se logra un dorado uniforme sin resecar el interior.

En muchos casos, cocinar a temperaturas más altas solo reduce unos pocos minutos el tiempo total, pero aumenta el consumo eléctrico del aparato.

Cuándo usar temperaturas más altas o más bajas

Aunque 180 °C suele ser el punto más eficiente, hay situaciones donde conviene ajustar la temperatura.

Por ejemplo:

160 °C o menos

  • Recalentar alimentos

  • Cocción lenta de verduras

  • Preparaciones delicadas

200 °C

  • Dorar la superficie rápidamente

  • Finalizar una cocción

  • Alimentos empanados muy gruesos

Usar estas temperaturas de forma puntual evita que la freidora trabaje siempre al máximo.

Otros consejos para gastar menos electricidad con la freidora de aire

Además de elegir bien la temperatura, hay pequeños hábitos que pueden marcar la diferencia en el consumo.

Algunas recomendaciones prácticas:

  • No precalentar más de lo necesario

  • Evitar abrir la canasta constantemente

  • Cocinar por tandas completas, no porciones pequeñas

  • Limpiar regularmente la freidora, para que el aire circule mejor

También es importante recordar que las freidoras de aire consumen entre 1200 y 2000 watts, dependiendo del modelo.

