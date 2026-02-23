Qué tipo de verduras pueden mantenerse congeladas durante meses, según especialistas

Congelar verduras es una práctica habitual para ahorrar tiempo y evitar desperdicios, aunque no todas responden bien a las bajas temperaturas. Algunas conservan sus nutrientes y sabor durante meses, mientras que otras se vuelven blandas, aguadas o incluso incomibles al descongelarse.

Cómo hacer dulce de higo con 3 simples ingredientes y en pocos minutos

¿En agua fría o hirviendo?: un truco logra que las verduras se cocinen perfectas, según el chef Jordi Cruz

Especialistas en conservación de alimentos como el sitio Healthline señalan que la clave está en elegir correctamente qué verduras congelar y cómo prepararlas antes de guardarlas. Un paso previo puede marcar la diferencia entre mantener su calidad o arruinar completamente su textura.

Las verduras más resistentes al freezer son aquellas que toleran bien el proceso de escaldado, es decir, hervirlas unos minutos y luego enfriarlas en agua fría para detener la cocción. Este método ayuda a preservar color, sabor y nutrientes durante meses.

Diferenciar qué verduras pueden guardarse durante meses congeladas evitan perder su textura y sabor.

Todas ellas deben hervirse brevemente y luego pasarse por agua fría antes de guardarlas en bolsas o recipientes herméticos.

Este procedimiento inactiva enzimas que deterioran los alimentos con el tiempo y evita cambios indeseados en su textura. Además, facilita que al momento de cocinarlas estén listas en pocos minutos, lo que resulta ideal para preparaciones rápidas durante la semana.

Otra recomendación importante es secarlas bien antes de congelarlas para prevenir la formación de hielo, que puede afectar su calidad. Si se almacenan correctamente, estas verduras pueden mantenerse en buen estado durante varios meses sin perder sus propiedades esenciales.

verduras en el freezer Diferenciar qué verduras pueden guardarse durante meses congeladas evitan perder su textura y sabor. WEB

Las verduras que no conviene congelar crudas

No todas las verduras reaccionan bien al frío extremo. Algunas tienen un alto contenido de agua y estructuras celulares delicadas que se rompen al congelarse, lo que provoca que al descongelarlas pierdan firmeza y sabor.

y delicadas que se rompen al congelarse, lo que provoca que al descongelarlas pierdan firmeza y sabor. Entre las que no se recomienda congelar crudas están la lechuga, el rabanito, el apio y el tomate. Estos vegetales suelen quedar blandos, con una textura poco agradable y con exceso de líquido, por lo que ya no resultan adecuados para ensaladas u otras preparaciones frescas.

En el caso del tomate, solo podría utilizarse luego para salsas o guisos, donde la textura no sea tan relevante. La lechuga y el rabanito, en cambio, prácticamente pierden su utilidad culinaria tras pasar por el freezer.

verduras en el freezer WEB

Congelar verduras puede ser una excelente estrategia para organizar la cocina y reducir desperdicios, siempre que se elijan las adecuadas y se preparen correctamente.