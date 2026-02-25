Por qué la heladera hace ciclos de ruido más largos en verano y cuándo es motivo de revisión técnica

Si notás que la heladera hace ruidos más prolongados durante el verano, no necesariamente significa que esté fallando. En muchos casos, se trata de un comportamiento normal vinculado al aumento de la temperatura ambiente y al mayor esfuerzo que realiza el motor para mantener el frío interno.
Cuando el clima es más cálido, el electrodoméstico necesita trabajar durante más tiempo para conservar los alimentos a la temperatura adecuada. Esto provoca ciclos de encendido más largos y frecuentes, especialmente en hogares donde la cocina recibe mucho calor o luz solar directa.
La heladera funciona mediante un sistema de compresión que extrae el calor del interior y lo libera hacia el exterior. En verano, al haber más calor en el ambiente, el equipo debe compensar esa diferencia térmica.
Además, factores como abrir la puerta con frecuencia, guardar alimentos calientes o tener el burlete deteriorado pueden aumentar la carga de trabajo del motor. Todo esto impacta en la duración de los ciclos y en los ruidos habituales del compresor.
Cuándo es normal y cuándo no
Es esperable que el electrodoméstico funcione más tiempo en días de calor intenso. Sin embargo, hay señales que indican que podría necesitar mantenimiento.
Si el ruido es excesivamente fuerte, aparecen vibraciones inusuales, la parte trasera está demasiado caliente o la heladera no enfría correctamente, conviene consultar a un técnico especializado en electrodomésticos.
También es importante revisar que las rejillas traseras estén limpias y que exista espacio suficiente para la ventilación.
Cómo optimizar su funcionamiento
Para reducir el esfuerzo del equipo en verano, evitá sobrecargarlo, regulá correctamente la temperatura y comprobá que el sellado de la puerta esté en buen estado.
En la mayoría de los casos, los ciclos más largos son una respuesta lógica al calor. Pero prestar atención a los cambios ayuda a prevenir fallas mayores y a prolongar la vida útil de la heladera.