Por qué la heladera hace ciclos de ruido más largos en verano y cuándo es motivo de revisión técnica

Si notás que la heladera hace ruidos más prolongados durante el verano , no necesariamente significa que esté fallando. En muchos casos, se trata de un comportamiento normal vinculado al aumento de la temperatura ambiente y al mayor esfuerzo que realiza el motor para mantener el frío interno.

Cuando el clima es más cálido, el electrodoméstico necesita trabajar durante más tiempo para conservar los alimentos a la temperatura adecuada. Esto provoca ciclos de encendido más largos y frecuentes, especialmente en hogares donde la cocina recibe mucho calor o luz solar directa.

La heladera funciona mediante un sistema de compresión que extrae el calor del interior y lo libera hacia el exterior. En verano , al haber más calor en el ambiente, el equipo debe compensar esa diferencia térmica.

Además, factores como abrir la puerta con frecuencia, guardar alimentos calientes o tener el burlete deteriorado pueden aumentar la carga de trabajo del motor. Todo esto impacta en la duración de los ciclos y en los ruidos habituales del compresor.

Es esperable que el electrodoméstico funcione más tiempo en días de calor intenso. Sin embargo, hay señales que indican que podría necesitar mantenimiento .

Si el ruido es excesivamente fuerte, aparecen vibraciones inusuales, la parte trasera está demasiado caliente o la heladera no enfría correctamente, conviene consultar a un técnico especializado en electrodomésticos.

image

También es importante revisar que las rejillas traseras estén limpias y que exista espacio suficiente para la ventilación.

Cómo optimizar su funcionamiento

Para reducir el esfuerzo del equipo en verano, evitá sobrecargarlo, regulá correctamente la temperatura y comprobá que el sellado de la puerta esté en buen estado.

En la mayoría de los casos, los ciclos más largos son una respuesta lógica al calor. Pero prestar atención a los cambios ayuda a prevenir fallas mayores y a prolongar la vida útil de la heladera.