19 de febrero de 2026 - 20:15

Cómo evitar el moho antes de los meses fríos: las soluciones que deben realizarse en verano

Las manchas de moho en las paredes pueden prevenirse con algunas soluciones si se actúa a tiempo. En verano, puede eliminarse esa humedad que brota en invierno.

Estas soluciones permiten mantener el hogar seco y saludable.

Estas soluciones permiten mantener el hogar seco y saludable.

Foto:

WEB
Por Redacción

Cuando llegan los meses fríos, algunas casas comienzan a mostrar manchas oscuras en paredes y techos. El moho aparece por la combinación de humedad, condensación y falta de ventilación. Ante ese inconveniente, algunas soluciones efectivas la previenen tratándola desde su origen.

Leé además

Estas soluciones resultan útiles cuando el óxido es persistente.

2 soluciones caseras reviven la parrilla oxidada en pocos minutos

Por Redacción
las raices de tu planta hablan: por que se pudren y no es por falta o exceso de agua, segun expertos

Las raíces de tu planta hablan: por qué se pudren y no es por falta o exceso de agua, según expertos

Por Daniela Leiva

Especialistas de Family Handyman recomiendan actuar durante el verano, cuando las altas temperaturas permiten secar por completo las superficies. Preparar las paredes en esta época del año logra notar la diferencia y evita que los hongos se despierten en los meses próximos.

moho en las paredes
Estas soluciones permiten mantener el hogar seco y saludable.

Estas soluciones permiten mantener el hogar seco y saludable.

Cómo realizar una limpieza profunda para la eliminación del moho existente

  • El primer paso consiste en eliminar cualquier rastro de moho antes de sellar la pared. Una de las soluciones más utilizadas es mezclar cloro con agua en proporción (1 de cloro por cada 2 litros de agua) y restregar con un cepillo sobre las zonas afectadas. Luego se deja actuar durante 3-4 horas antes de enjuagar.
  • Como alternativa, puede emplearse agua oxigenada, aplicándola directamente sobre la superficie y dejándola actuar unos 10 minutos antes de limpiar con un paño. Ambos métodos ayudan a desinfectar y eliminar esporas.

Para utilizar líquidos es indispensable aprovechar el calor del verano para asegurar que la pared quede completamente seca. Sin humedad residual, se reduce el riesgo de que el moho vuelva a desarrollarse.

Cómo reparar y sellar la zona para impedir la humedad

  • Una vez limpia la superficie, se deben reparar los daños estructurales que facilitan la aparición de hongos.
  • Rasquetear la pintura descascarada permite retirar capas deterioradas donde puede acumularse humedad.
  • Después, es importante aplicar masilla en grietas y fisuras para bloquear posibles filtraciones. Este paso evita que el agua vuelva a penetrar en la pared durante épocas lluviosas o frías.

El uso de un primer sellador ayuda a eliminar restos de hongos y bacterias en profundidad, preparando la superficie para la pintura final.

moho en las paredes
Estas soluciones permiten mantener el hogar seco y saludable.

Estas soluciones permiten mantener el hogar seco y saludable.

Qué pinturas sirven y cómo se realiza el paso final para prevenir su regreso

  • Para una protección duradera, debe pintarse la zona con productos antihumedad o antihongo, que crean una barrera contra la condensación.
  • En zonas con alto contraste térmico, la pintura anticondensación con microesferas funciona como aislante y reduce la formación de agua en la superficie.
  • Además de los tratamientos, los hábitos diarios influyen en la prevención. Ventilar las habitaciones entre 5 y 10 minutos al día permite renovar el aire y disminuir la humedad acumulada.

En el interior del hogar, es importante despejar las paredes de muebles grandes para favorecer la circulación del aire.

moho en las paredes

Prevenir el moho no es factible eliminarlo en invierno. Las acciones de prevención deben anticiparse durante el verano para que no vuelvan a aparecer.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La correcta limpieza de las botellas evita acumulaciones y prolonga la vida útil del recipiente.

Adiós mal olor: cada cuánto deben limpiarse las botellas de agua para evitar bacterias

Por Redacción
Esta fórmula económica recupera el aspecto original de vidrios y baldosas dentro del baño.

Una fórmula elimina el sarro viejo del baño: sin fregar y con pocos ingredientes

Por Lucas Vasquez
El ajo es una opción práctica para una acción rápida ante las picaduras de mosquitos.

Por qué el ajo es una solución casera para aliviar las picaduras de mosquitos

Por Redacción
Cada acción en la limpieza contribuye a recuperar la textura y prolongar la vida útil de las zapatillas de gamuza.

Cómo revivir la gamuza de las zapatillas con simples pasos y sin dañarlas

Por Redacción