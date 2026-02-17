Adiós mal olor: cada cuánto deben limpiarse las botellas de agua para evitar bacterias

Aunque solo se usen para tomar agua, pueden acumular bacterias invisibles. Las botellas de cualquier material tienen que lavarse cada un tiempo específico.

La correcta limpieza de las botellas evita acumulaciones y prolonga la vida útil del recipiente.

Las botellas reutilizables se volvieron parte de la vida cotidiana, ya sea para el trabajo, el gimnasio o la escuela. Algunas personas creen que, al llenarlas únicamente con agua, no es necesario lavarlas con frecuencia. Sin embargo, pueden convertirse en un foco de bacterias si no se limpian correctamente.

El problema no proviene del líquido, sino del contacto con la boca y las manos. Cada sorbo deja microorganismos que, con el paso de las horas, pueden multiplicarse y generar olores desagradables. Por eso, mantener una rutina de limpieza adecuada es fundamental para evitar contaminación invisible.

Por qué deben lavarse todos los días aunque solo contengan agua Especialistas del sitio Healthline señalan que las bacterias presentes en la saliva se transfieren a la boquilla y al interior de la botella cada vez que se bebe. Con el tiempo, estos microorganismos pueden formar una película invisible que provoca mal olor y altera la calidad del agua almacenada.

Este fenómeno ocurre tanto en botellas de plástico como de metal, vidrio u otros materiales. Ninguna está exenta de contaminación si no se limpia con regularidad. Incluso los modelos con tapa hermética pueden retener humedad, lo que favorece el crecimiento bacteriano durante la noche o en ambientes cálidos.

Por esta razón, la recomendación es lavarlas todos los días después de su uso, independientemente del material.

Cómo limpiarlas correctamente para eliminar bacterias El método más efectivo y simple consiste en utilizar agua caliente, preferentemente cercana a los 80 grados, junto con detergente lavavajillas. Esta combinación ayuda a disolver residuos y a eliminar microorganismos adheridos a las paredes internas. Después de agregar el detergente, se debe frotar el interior con un cepillo largo para alcanzar el fondo y las zonas difíciles. También es importante limpiar la tapa y la boquilla, donde suele concentrarse la mayor cantidad de bacterias. Finalmente, queda enjuagar con abundante agua y dejar secar al aire para evitar la acumulación de humedad. Realizar este procedimiento a diario mantiene la botella en condiciones seguras y previene olores persistentes. Lavar las botellas de agua todos los días es una medida simple pero esencial para evitar bacterias y malos olores. Aunque solo se utilicen para agua, el contacto con la boca basta para que se contaminen.