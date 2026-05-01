1 de mayo de 2026 - 18:25

El truco casero que elimina la grasa pegajosa y persistente de la alacena de la cocina sin dañar

Un truco simple puede resolver uno de los problemas más comunes en muebles de la cocina cuando la grasa se pega con el paso de los días.

El truco es simple y sirve para aplicarlo una vez a la semana.

El truco es simple y sirve para aplicarlo una vez a la semana.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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La acumulación de grasa en alacenas es una situación habitual, especialmente en zonas cercanas a la cocina o al horno. Con el tiempo, esa capa se vuelve pegajosa, opaca y difícil de remover con agua o limpiadores comunes. Un truco que combina ingredientes simples quita la película incómoda.

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Sin embargo, existe una solución casera que cada vez gana más popularidad por su eficacia y simplicidad. Se trata de una pasta elaborada con bicarbonato de sodio y aceite, dos ingredientes accesibles que actúan de forma complementaria.

limpieza de muebles
Lo más efectivo está al alcance de la mano.

Lo más efectivo está al alcance de la mano.

Por qué esta mezcla logra remover la grasa más difícil

  • El funcionamiento de esta combinación tiene una explicación práctica. El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, lo que permite despegar la grasa sin dañar el acabado de la madera o la melamina.
  • Por otro lado, el aceite (ya sea de coco, oliva u otro vegetal) cumple un rol clave: ayuda a ablandar y disolver la grasa endurecida. Aunque pueda parecer contradictorio, el aceite logra “reactivar” esa suciedad acumulada, facilitando su eliminación.

Cuando ambos ingredientes se mezclan, generan una especie de emulsión que permite levantar la grasa de la superficie con mayor facilidad.

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Las soluciones evitan el uso de químicos que puedan dañar el barniz o la melamina de los muebles.

Las soluciones evitan el uso de químicos que puedan dañar el barniz o la melamina de los muebles.

Paso a paso para limpiar las alacenas sin dañarlas

Materiales necesarios:

  • Bicarbonato de sodio.
  • Aceite de coco, oliva o vegetal.
  • Paño suave o de microfibra.
  • Cepillo de dientes (opcional).

Cómo hacerlo

  1. En un recipiente, mezclá dos partes de bicarbonato con una parte de aceite hasta formar una pasta espesa y fácil de aplicar.
  2. Luego, colocá la mezcla sobre las zonas con grasa utilizando un paño o un cepillo, especialmente en rincones o sectores más difíciles.
  3. Dejá actuar durante unos minutos para que la pasta ablande la suciedad. Este tiempo es clave para que el método funcione correctamente.
  4. Después, retirá la mezcla con un paño húmedo y tibio, asegurándote de eliminar todos los restos.
  5. Finalmente, pasá un paño seco para devolver el brillo a la superficie.
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Con una combinación simple y bien aplicada, es posible recuperar la limpieza de las alacenas sin dañar los materiales.

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