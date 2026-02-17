El humor no se toma vacaciones: llega la segunda edición del ciclo "Risas de verano"

El elenco El Globo y Fozco Producciones presentan la segunda edición del ciclo “Risas de Verano” , que se celebrará del 19 de febrero al 1 de marzo en el Teatro El Círculo.

Durante dos fines de semana el público podrá disfrutar de comedias imperdibles. Se trata de una selección de las propuestas más exitosas de la compañía El Globo que dirige Facundo Fozco, y que vuelven a escena para que las noches de verano se vivan a puro humor y carcajadas.

Las obras de la programación son: “Qué harían sin mí”, “Los putativos”, “Amigas desgraciadas” y “Sangre en los tacones”. Una grilla imperdible a la que se le suma un el espectáculo invitado “Precuela de una ilusión” de Agustín Saitta. Entradas disponibles por AndesTicket.

Sábado 21 | 21.30hs |Obra “Amigas desgraciadas”

Domingo 22 | 21.30hs | Obra “Qué harían sin mí”

Viernes 27 | 21.30hs | “Precuela de una ilusión” (Agustín Saitta). Espectáculo invitado.

Sábado 28 | 21.30hs | Obra “Sangre en los tacones”

Domingo 1 |19hs |Obra “Amigas desgraciadas”

Domingo 1 | 21.30hs | Obra “Sangre en los tacones”

Obra Sangre en los tacones "Sangre en los tacones", un policial para morirse de risa.

Sobre las obras

"Qué harían sin mí": Es la historia de una ama de casa, Ana, que en tono de comedia de enredo y equívocos hará que el espectador reflexione sobre las prioridades en la vida, los sueños cumplidos y por cumplir, los primeros amores y la posibilidad de barajar y dar de nuevo para poder encontrar esa vida que, por diferentes circunstancias, quedó relegada. En medio de esta misión esta mujer entiende que nunca es tarde para volver a empezar y a la vez se replantea: ¿Qué harían sin mí?

Esta obra fue seleccionada para representar la comedia argentina en el Festival de teatro de México 2024*. Cuenta con los protagónicos de Facundo Fozco (en el rol de Ana), Mirko Zoni (como Juan), Sol Jiménez (en el personaje de Victoria), Pablo Caperón (como Federico), Andrea Cortez (como beba), Guillermo Oliva (en el papel de Elviz). La dirección es de Facundo Fozco.

"Los Putativos": Con dirección de Andrea Cortez y Facundo Fozco esta divertida historia transcurre en el hotel “La Libélula”, un lugar donde cualquier cosa puede suceder. En este hotel se alojan pasajeron muy diferentes. Entre ellos, un apostador serial, que en esta ocasión trascendió los límites... Su amigo Hugo y varios más que se verán envueltos en una serie de enredos que desatan la comedia más delirante.

"Amigas desgraciadas": Comedia escrita por Hugo Daniel Marcos, con la dirección de Facundo Fozco y un elenco estelar compuesto por Viviana Manzanares, Renzo Bruno, Susana Leytes, Ricardo Nuarte y el mismo Fozco. La obra propone risas y diversión en torno a un grupo muy particular de amigas. “Cinco amigas que se cuentan mucho, pero que se ocultan todo. Cinco amigas que se dicen verdades, pero casi siempre mienten. Cinco amigas que, disfrutan lo que sufren...las otras, que comparten hasta los engaños, que cuando se equivocan siempre son inocentes y que hasta cuando lloran, te hacen reír”, reza la sinopsis de la obra. Se trata de una historia en donde el público femenino no puede escapar a sentirse identificado con alguno de los personajes.

"Sangre en los tacones": Comedia policial que tiene una mezcla perfecta entre buen ritmo de humor y un ensamble de personajes para morirse de risa. La sinopsis cuenta que “una serie de asesinatos tiene aterrorizada a la ciudad de Mendoza. Un matrimonio con dificultades cae en la ruina y Pocha tendrá que soportar la obsesión del marido de pagar sus deudas. Esta obstinación los llevara a que ocurra una tragedia. Una fanática religiosa. Un plomero desempleado. Un policía corrupto. Todos ellos conviven en una mezcla exacta y necesaria”. En esta obra escrita por Robles Teatro, participa la reconocida locutora y comunicadora, Celia Astargo, interpretando un papel muy distinto al rol por el que la gente la conoce. También conforman el elenco: Facundo Fozco (Premio Maverik: Dirección teatral), Kiana Mackenzie la artista Drag Queen de la noche mendocina (Premio Maverik Actriz Revelación), Guillermo Oliva que viene sorprendiendo en varias producciones, y la destacada actriz Andrea Cortez (Premio Raíces, Premio Gaviota de Plata), quien también asume en este caso la dirección de la puesta junto a Fozco.

"Precuela de una ilusión" (espectáculo invitado): El ilusionista y mentalista Agustín Saitta presenta esta propuesta cautivadora que combina magia mental, humor y mucha participación del público en un show totalmente interactivo. Con una carrera que comenzó a los 17 años, Agustín ha perfeccionado su arte a lo largo de los años, presentándose en teatros y eventos corporativos dentro y fuera del país. Su unipersonal ha agotado entradas en múltiples funciones en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Teatro Quintanilla, la Nave Cultural, Taverna Culture Hall y Merlo (San Luis), consolidándose como un referente del entretenimiento en Mendoza.