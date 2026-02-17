Todo lo que tenés que saber del Mercado Cultural en el Le Parc: cómo conseguir las entradas, la grilla y más

La Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección de Industrias Creativas y en conjunto con la Municipalidad de Guaymallén, presenta una nueva edición del Mercado Cultural . La cita, enmarcada en el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, se desarrollará los días sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Predio Externo del Espacio Cultural Julio Le Parc .

La entrada al evento es gratuita pero deberá sacarse en www.entradaweb.com.ar, y contará con 100 emprendedores y los shows de Los Pericos y La Portuaria.

La propuesta musical de este año combina la frescura de la escena emergente con la vigencia de bandas legendarias del rock nacional:

Néctar 02: la banda mendocina viene ganando terreno con su propuesta de pop y ritmos urbanos.

Toby Deltin: el multifacético artista mendocino presentará su repertorio de canciones con impronta de autor y arreglos modernos.

La Ilíada de Pope: energía rockera para calentar la previa.

Los Pericos: la banda icónica del reggae y ska regresa a Mendoza para repasar sus más de 35 años de éxitos en un show garantizado para toda la familia.

image Los Pericos, una banda con mucha historia y clásicos inolvidables.

Domingo 22:

Setas: con su sonido psicodélico y envolvente, es una de las propuestas más originales de la escena actual.

Bruno Pinto: aportará la cuota de frescura y melodías pegadizas que lo caracterizan.

Aluhé Dumé: cantante, instrumentista, compositora y actriz mendocina.

La Portuaria: liderada por Christian Basso y la mística de Diego Frenkel, la banda traerá su fusión única de rock, funk y ritmos del mundo, celebrando su historia en una noche especial.

Mendoza: Polo de Industrias Creativas

Las industrias creativas representan un motor fundamental para la economía mendocina, aportando innovación, empleo genuino y valor agregado a la identidad regional. Este Mercado es el resultado de un exhaustivo mapeo cultural realizado por la Dirección de Industrias Creativas, una herramienta estratégica que ha permitido identificar, geolocalizar y diagnosticar las necesidades de los hacedores locales en sectores como el diseño, el software, el sector audiovisual y las artes manuales.

Gracias a este relevamiento, los 100 emprendedores seleccionados representan la excelencia del diseño de autor, garantizando que el público acceda a productos únicos en rubros como cosmética orgánica, tecnología, ilustración, marroquinería y cerámica, sin reventa y con trazabilidad local.