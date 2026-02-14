Bad Bunny adelanta el show de esta noche por peligro de tormentas

Primero lo importante: si ibas este sábado al estadio de Estadio Monumental de River Plate , hay cambio de planes. La productora decidió adelantar el show de Bad Bunny por el pronóstico de tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tras un debut arrollador el viernes, el concierto de este 14 de febrero comenzará a las 20:00, una hora antes de lo previsto originalmente, para evitar lluvias intensas, ráfagas y posible actividad eléctrica durante la noche. También se ajustó el cronograma completo:

La decisión apunta a garantizar la seguridad del público y evitar interrupciones en una de las fechas más esperadas del año.

El viernes, más de 80.000 personas vibraron en el Monumental con el arranque del DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour , y el momento que terminó de romper internet llegó en la famosa “Casita”, el segundo escenario que el artista monta en cada país para un set más íntimo. Ahí aparecieron, sin aviso previo, Tini Stoessel , La Joaqui y María Becerra .

Luego de los primeros temas de la noche, Bad Bunny se dirigió a la Casita, la cual se distingue por brindar un espectáculo un poco más íntimo para los fans que se encuentran más alejados del escenario principal. En cada país, el cantante acostumbra a invitar a diversas figuras para que lo acompañen en ese momento especial del show. Fue así como La Joaqui, La Triple T y la intérprete de “Corazón Vacío” se sumaron.

Las artistas argentinas se sumaron a bailar junto al puertorriqueño al ritmo de “Tití me preguntó”, ubicadas en la parte trasera de la estructura, lejos del centro de los flashes pero igual robándose todas las miradas. El detalle que también encendió al estadio: Bad Bunny lució la camiseta argentina con el número 19, en guiño a los inicios de Lionel Messi en la Selección.

El momento no tardó en viralizarse. Muchos se sorprendieron por la presencia de Tini, que venía de presentarse en Chile como parte de su gira internacional. En el caso de María Becerra, la noche fue doblemente especial: celebró su cumpleaños ese mismo viernes y subió al escenario con el mismo look urbano de su festejo, incluida una gorra fucsia de los Yankees, crop top de rombos rosados y jeans holgados con detalles gráficos.

Hits, Grammy y un vínculo que no para de crecer

El recital arrancó con una seguidilla imparable: “Callaíta”, “Baile Inolvidable”, “NUEVAYoL” y “No Me Conoce”, esta última interpretada en la “Casita” y con la camiseta argentina puesta.

La vuelta a Argentina de Bad Bunny no se sintió como una visita más: venía de hacer historia en el Super Bowl LX, el espectáculo de medio tiempo del partido más visto del año, donde encendió al mundo entero con un show casi todo en español y con guiños latinos que traspasaron fronteras. Ese momento global se coló en el Monumental: la gente no solo celebraba sus hits, celebraba que una figura de ese calibre esté pisando fuerte en Buenos Aires, con la misma vibra de orgullo cultural y fiesta que mostró en California.

El regreso de Bad Bunny al país llega en pleno pico de consagración internacional, tras ganar el Grammy al Álbum del Año por un disco en español. Las tres fechas en River, programadas para el 13, 14 y 15 de febrero, confirman el crecimiento de un vínculo que empezó en boliches locales en 2017 y que ya había tenido un capítulo masivo en Vélez en 2022. Si el clima no arruina nada, River va camino a vivir otro fin de semana histórico.

Lo del viernes no fue solo un recital multitudinario. Fue una demostración de poder pop, de conexión con el público argentino y de cómo un artista global puede convertir un estadio en una fiesta íntima por momentos.

River Plate en números